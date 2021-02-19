حيل للتحكم بارتفاع السكر في الدم

بيروت - نادين محمد - يشمل النظام الغذائي الصديق لمرضى السكري الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المغذيات الدقيقة الحيوية مثل الألياف والفيتامينات والمعادن وحمض الفوليك، بما في ذلك المواد الكيميائية النباتية مثل الفلافونويد. أيضاً، يجب أن يكون منخفضاً في نسبة السكر في الدم والسعرات الحرارية والدهون المشبعة.

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أظهرت دراسة متابعة أجريت على 58051 امرأة و41676 رجلاً أن تناول الوجبات المحضرة في المنزل بشكل متكرر يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري لدى الرجال والنساء على حدٍ سواء.

لماذا تعد الوجبات المحضرة في المنزل جيدة لمرضى السكر؟

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كيف يرتبط استهلاك الأطعمة المعدة في المنزل بانخفاض معدل الإصابة بمرض السكري.

يؤكد أفضل نظام غذائي لمرضى السكري على ضرورة الاستهلاك اليومي للفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ودهون الألبان المنخفضة والبقوليات والمكسرات والدواجن وتقليل استهلاك اللحوم الحمراء. يرتبط هذا النوع من النظام الغذائي أيضاً بالوقاية من مرض السكري.

تعد الوجبات المحضرة في المنزل مليئة بالعديد من العناصر الغذائية الحيوية مثل الفيتامينات والبروتينات والألياف الغذائية والمعادن، بما في ذلك مضادات الأكسدة والبوليفينول والأستروجين النباتي. كما أنها منخفضة في الدهون المشبعة والأحماض الدهنية غير المشبعة والسكر والسعرات الحرارية.



من ناحية أخرى، تشير دراسة إلى أن الوجبات المحضرة خارج المنزل مثل الأطعمة السريعة ربما تكون منخفضة في العناصر الغذائية الدقيقة الحيوية مثل الحديد وحمض الفوليك وفيتامين.د والكاروتينات والكالسيوم.

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كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، ويمكن أن يؤثر تناول هذه الأطعمة على المدى الطويل سلباً على الصحة، ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري عن طريق إعاقة إنتاج الأنسولين أو وظائفه.

تقول دراسة أخرى إن الوجبات المطبوخة في المنزل تساعد مرضى السكر على الالتزام، والتي تعد أفضل أشكال النظام الغذائي لإدارة مرض السكري.

اكتساب الدهون

كما أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات الطعام في المنزل أكثر من خمس مرات في الأسبوع هم أقل عرضة بنسبة 28 في المائة لاكتساب الدهون في الجسم مقارنة بمن يستهلكون أقل من ثلاث مرات في الأسبوع.



لذلك، مع خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وانخفاض السمنة وتحسين جودة النظام الغذائي، يمكن للوجبات المطبوخة في المنزل أن تساعد في الوقاية من مرض السكري المرتبط بالسمنة.

إرشادات غذائية عامة لمرضى السكر

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-يجب أن يتضمن النظام الغذائي السكري تعديل كمية ونوعية الأطعمة التي يتناولها مرضى السكري، وتشمل هذه الأطعمة دقيق القمح والذرة وخبز القمح الكامل والشوفان والشعير.

-استخدم بدائل السكر مثل السكرين.

-يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على السكر البسيط مثل المشروبات الباردة والحلويات؛ لأنها تميل إلى رفع مستويات الجلوكوز بسرعة.

يجب التقليل من استهلاك الملح.

-قللي من تناول البروتينات مثل الأسماك والدجاج واللحوم، خاصة إذا كنت تعانين من اعتلال الأعصاب السكري. إذا كنت تستهلكين هذه الأطعمة، فتأكدي من إزالة قشرتها وخبزها أو شيّها بدلاً من القلي.

- قللي من تناول الحيوانات بسرعة مثل الزبدة وصفار البيض بالزيوت النباتية فهي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية المشبعة.

-الإقلاع عن التدخين واختيار المشروبات مثل الشاي والقهوة التي تحتوي على نسبة أقل من السكر والسعرات الحرارية.

-خططي لوجبات أصغر على مدار اليوم بدلاً من وجبة واحدة أو وجبتين كبيرتين.

-يجب استبدال الزبادي قليل الدسم بالكريمات الغنية بالدهون.

-بالنسبة للوجبات الخفيفة، يفضل البقوليات الغنية بالألياف مثل الحمص والمكسرات أو البذور المحمصة.

-تشمل وجبة الإفطار الجيدة لمرضى السكر الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخبز الكامل ودقيق الشوفان وساندويتش البيض. يجب أن يكون الغداء بكميات صغيرة ومغذية مثل السلمون المعلب والسلطات مع الصلصة، بينما يجب أن يكون العشاء خفيفاً ويتضمن الكربوهيدرات المعقدة مثل الخضروات والحبوب الكاملة، بدلاً من الكربوهيدرات البسيطة.

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