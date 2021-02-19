المغرب يُضاعف جُهوده من أجل "رمضان دون كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يراهن المغرب على تحقيق مناعة جماعية ضد كورونا خلال الأشهر الأربعة المقبلة، اعتمادا على تسريع وتيرة التلقيح.

وبحسب تصريحات أدلى بها خُبراء لـ"الخليج 365"، فإن المملكة ستبلغ مناعة القطيع في غضون أربعة أشهر كأقصى تقدير، إلا أنه من المُمكن أن يكون ذلك قُبيل شهر رمضان أو في بداياته.



وإلى حدود الخميس، لقحت المملكة المغربية أكثر من مليونين ومائتي ألف شخص، إلا أنه يُنتظر أن تشهد العلمية تسارعاً مُتزايداً خلال الأيام القليلة المُقبلة، وذلك بعد تلقي المملكة جُرعات جديدة من اللقاح المُضاد لكورونا.

الهدف: 70 %

مصطفى الناجي، عضو لجنة التلقيح ضد "كوفيد-19"، ومدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، قال في تصريحات لـ"الخليج 365" إن المملكة تراهن على تلقيح 70 بالمائة من السكان خلال الأشهر القادمة.

وأكد أن رفع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها البلاد هو مرتبط بضمان مناعة جماعية، متوقعا أن يتحقق الأمر خلال الأشهر القادمة.

وأبرز الخبير أن التحدي القائم في الوقت الحالي هو توفير الجرعات الكافية من اللقاحات التي تعتمدها البلاد سواء تعلق الأمر باللقاح الصيني سينوفارم، أو البريطاني أسترازينيكا.

وقال إن هناك سباقا عالميا نحو اقتناء اللقاحات وهو ما يشكل ضغطا على الممولين مما قد يطرح بعض الإشكالات في المستقبل.

ولحد الساعة قامت المملكة المغربية بتلقيح أكثر من مليونين ومائتي ألف شخص، فيما يواصل مؤشر الإصابة اليومي في الانخفاض بشكل ملحوظ، ناهيك أن الحالات الحرجة هي الأخرى تراجعت بشكل واضح وكذلك الوفيات.

إجراءات مُستمرة

جمال الدين البوزيدي، المتخصص المغربي في الأمراض التنفسية والصدرية، قال ضمن تصريحات لـ"الخليج 365"، إن رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يعمل بها المغرب في الوقت الحالي ستستمر حتى يونيو/حزيران المقبل.

وبدوره توقع أن يحقق المغرب "مناعة القطيع"، بعد أربعة أشهر، مفيدا بأن الحل الوحيد الذي يضمن الخروج بالبلاد من الجائحة هو التلقيح.

ويبقي المغرب خلال الوقت الحالي على عدد من الإجراءات الاحترازية لضمان عدم انتشار فيروس كورونا من ضمنها فرض إغلاق المحلات التجارية قبل الثامنة ليلا، وحظر التجوال الليلي، مع الإبقاء على حالة الطوارئ.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وعللت الحُكومة قرارها، بتطور فيروس كورونا على الصعيد العالمي، وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشاره والحد من انعكاساته السلبية.

وقال "الناجي" إن اللقاحات المعتمدة بالمغرب حاليا سواء تعلق الأمر بلقاح سينوفارم الصيني أو أسترازينكا البريطاني فعالان ضد جميع سلالات كورونا المتحورة التي تم اكتشافها لحد الساعة.

وأفاد بأنه على المستوى العالمي تم اكتشاف عدد من سلالات فيروس كورونا المتحورة منها السلالة البريطانية والبرازيلية والجنوب أفريقية واليونانية، مؤكدا أنه لحد الساعة لم يتم اكتشاف إلا حالة واحدة من هذه السلالات بالمغرب.