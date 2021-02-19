4349 حالة شفاء جديدة من كورونا بالإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 169.526 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.



‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 3.140 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 365.017 حالة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

‎وأكدت الوزارة شفاء 4.349 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، ليصل إجمالي المتعافين إلى 351.715 حالة.

كما أشارت إلى وفاة 20 حالة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 1.093 حالة.

‎وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.