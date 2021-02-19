دراسة إسرائيلية: الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" فعالة بنسبة 85%

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة أجريت على الأطقم الطبية في مستشفى إسرائيلي أن الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" المضاد لكورونا فعالة بنسبة 85% في الوقاية من المرض.

تأتي النتائج التي خلص إليها مركز "شيبا" الطبي مقارنة مع كفاءة بنسبة 95% تقريباً في نظام التطعيم على جرعتين، يفصل بينهما 21 يوماً باللقاح الذي ابتكرته "فايزر" بالتعاون مع شركة "بيونتيك" الألمانية، وفقاً لوكالة "رويترز".

جاءت هذه الدراسة، التي ستنشر في دورية "لانسيت" الطبية، بعد يوم من تصريحات باحثين كنديين أشارا فيها إلى إرجاء الجرعة الثانية من لقاح فايزر نظراً لمستوى الحماية المرتفع الذي تكفله الجرعة الأولى، كي يتسنى تطعيم أعداد أكبر.

وقال الباحثان إن نسبة كفاءة الجرعة الأولى من اللقاح 92.6% استناداً إلى تحليل وثائق قدمتها الشركة المصنعة من تجارب المرحلة الأخيرة على البشر إلى إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول.

وقالت إدارة الأغذية والعقاقير حينها إن البيانات المستخلصة من تلك التجارب تشير إلى أن اللقاح بدأ يوفر قدراً من الحماية لمن تلقوا الجرعة الأولى، لكن الأمر يحتاج مزيداً من البيانات لتقييم الاستعانة بجرعة واحدة فقط.

وقالت "فايزر" إنه لم يجر بعد تقييم نظم تطعيم بديلة باللقاح وإن القرار في أيدي السلطات الصحية.

وذكر مركز "شيبا" الطبي أنه من بين 7214 من أفراد الأطقم الطبية الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح في يناير/كانون الثاني تراجعت الإصابة بمرض كوفيد-19 المصحوب بأعراض بنسبة 85% في غضون ما بين 15 و28 يوماً.

وتبين أن نسبة الانخفاض الكلية في الإصابات، بما في ذلك الحالات التي لا تظهر عليها أعراض ويكشفها الفحص، بلغت 75%.

ولم تعقب "فايزر" على هذه البيانات، وقالت في بيان إنها تجري من جانبها تحليلاً "لفاعلية اللقاح في عدة مواقع بالعالم بما فيها إسرائيل".