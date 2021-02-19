وزير الصحة الألماني: كورونا لن يستسلم بسهولة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان مجددا إلى توخي الحذر في ضوء تطور أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الوزير، الجمعة، في برلين: "الفيروس لن يستسلم بسهولة"، مشيرا إلى أنه إلى جانب الطفرات المثيرة للقلق، هناك حاليا انحراف فيما يتعلق بانخفاض أعداد الإصابات الجديدة.

وأعرب عن تفهمه إلى الحاجة لإنهاء الإغلاق، مؤكدا في المقابل ضرورة توخي الحذر والحيطة عند اتخاذ مثل هذه الخطوة حتى لا يتعرض ما تم إنجازه للخطر.

كما أشار الوزير إلى ضرورة زيادة وتيرة التطعيمات بقوة، واستخدام الاختبارات السريعة، والاختبارات الذاتية، على نطاق واسع اعتبارا من مارس/آذار المقبل.

وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، بلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام، الجمعة، 56.8 إصابة، وتم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.

وتسعى الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات إلى خفض المعدل لأقل من 50 إصابة، ولا تعتزم السلطات اتخاذ خطوات واسعة النطاق في إعادة الفتح إلا عند انخفاض المعدل لأقل من 35 إصابة.