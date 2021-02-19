شكرا لقرائتكم خبر عن 50٪ من المتعافين من كورونا يعانون تلفاً فى القلب.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثر فيروس كورونا المستجد على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وتبع ظهوره تقارير طبية توضح تأثيره على بعض أعضاء الجسم، أشهرها الرئة التي يسبب ضررا شديدا بها، ولكن هل تعلم أن تقريرًا جديدًا قد اقترح أن فيروس كورونا يمكن أن يكون له تأثير مدى الحياة على قلبك؟

وفقًا للتقارير ، فإن حوالي 50 ٪ من المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا الحاد والذين أظهروا مستويات مرتفعة من بروتين يسمى تروبونين أصيبوا بأضرار في قلوبهم.

اقترحت الدراسة الجديدة وفقا لتقرير موقع " thehealthsite" أنه تم الكشف عن الأضرار التي لحقت بالقلب عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).



تأثير كورونا على القلب

فيروس كورونا وأضرار القلب

يمكن أن يكون لـ فيروس كورونا العديد من الآثار الخطيرة على مختلف أعضاء الجسم والقلب هو أحد هذه الآثار، كما أن المريض الذي تعافى من العدوى ليس بمأمن من آثار الفيروس، وقد أثبتت الدراسة ذلك مرة أخرى.

ذكر مؤلفو الدراسة أن مرضى كورونا يمكن أن يعانون من مشاكل خطيرة في القلب بعد الشفاء، وتشمل هذه الأضرار القلبية التهاب عضلة القلب (التهاب عضلة القلب) ، تندب أو موت أنسجة القلب (الاحتشاء) ، إمداد الدم المحدود للقلب (نقص التروية) ، وتوليفات من الثلاثة.

تعد الدراسة التي أجريت على 148 مريضًا من 6 مستشفيات للحالات الحادة في لندن أكبر دراسة حتى الآن للتحقيق في نقاهة مرضى كورونا لذين رفعوا مستويات التروبونين، مما يشير إلى وجود مشكلة محتملة في القلب، ويتم إطلاق التروبونين في الدم عند إصابة عضلة القلب، ويمكن أن تحدث المستويات المرتفعة عند انسداد أحد الشرايين أو وجود التهاب في القلب.

قام العديد من المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى مع فيروس كورونا برفع مستويات التروبونين خلال مرحلة المرض الحرجة عندما يطلق الجسم استجابة مناعية مبالغ فيها للعدوى.

تم رفع مستويات التروبونين في جميع المرضى في هذه الدراسة الذين تمت متابعتهم بعد ذلك بأشعة الرنين المغناطيسي للقلب بعد الشفاء لفهم أسباب الضرر ومدى الضرر.

فيروس كورونا ومستويات التروبونين في الدم

قالت البروفيسور ماريانا فونتانا ، أستاذة أمراض القلب في جامعة كوليدج لندن (المملكة المتحدة) ، التي قادت البحث: "ترتبط مستويات التروبونين المرتفعة بنتائج أسوأ في مرضى كورونا، وغالبًا ما يعاني المرضى المصابون بمرض كورونا الشديد من مشاكل صحية مرتبطة بالقلب ، بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

ومع ذلك ، أثناء الإصابة الشديدة بـ الفيروس ، قد يتأثر القلب أيضًا بشكل مباشر، ومن الصعب عدم انتقاء كيف يمكن أن يتلف القلب ، لكن فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب يمكن أن تحدد أنماط الإصابة المختلفة ، والتي قد تمكننا من إجراء تشخيصات أكثر دقة واستهداف العلاجات بشكل أكثر فعالية ".

ارتفاع معدلات إصابة عضلات القلب بين مرضى كوفيد -19 المتعافين

حقق الباحثون في مرضى كورونا الذين خرجوا حتى يونيو 2020 من 6 مستشفيات بريطانية، وتم تقديم فحص التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب للمرضى الذين لديهم مستويات غير طبيعية من التروبونين ومقارنتهم بأولئك من مجموعة مراقبة من المرضى الذين لم يكن لديهم كورونا ، وكذلك من 40 متطوعًا صحيًا.

وجد أن مرضى كورونا المتعافين كانوا مرضى للغاية؛ وجميعهم كانوا بحاجة إلى دخول المستشفى وكانوا جميعًا لديهم ارتفاع فى مادة التروبونين ، مع وجود واحد من كل ثلاثة على جهاز التنفس الصناعي في وحدة العناية المركزة".

ووفقا للباحثين، وجد أدلة على ارتفاع معدلات إصابة عضلة القلب التي يمكن رؤيتها في الأشعة بعد شهر أو شهرين من الخروج، في حين أن بعضًا من هذا قد يكون موجودًا مسبقًا ، ويُظهر مسح التصوير بالرنين المغناطيسي أن بعضها كان جديدًا ، ومن المحتمل أن يكون بسبب فيروس كورونا.

ما هي أمراض القلب الشائعة بين مرضى فيروس كورونا المتعافين؟

وفقا للباحثين فإن الإصابات المتعلقة بالتهاب وتندب القلب كانت شائعة لدى مرضى كوورنا المصابين بارتفاع التروبونين والذين خرجوا من المستشفى ، ولكنها محدودة النطاق ولها تأثير ضئيل على وظيفة القلب.

وأضافوا : " تمنحنا هذه النتائج فرصتين: أولاً ، لإيجاد طرق للوقاية من الإصابة في المقام الأول، ثانيًا ، قد يؤدي اكتشاف عواقب الإصابة أثناء فترة النقاهة إلى تحديد الأشخاص الذين قد يستفيدون من علاجات دوائية داعمة محددة لحماية وظائف القلب بمرور الوقت ".