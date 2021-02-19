شكرا لقرائتكم ألها شقيق بعيد عن الأنظار؟!.. رغد صدام حسين توضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تستكمل رغد صدام حسين حديثها في الحلقة الخامسة من سلسلة اللقاء الحصرية التي تجريها العربية.

وترد ابنة صدام حسين مساء اليوم الجمعة (الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 19:00 بتوقيت السعودية) على اتهامات ضلوعها في دعم الإرهاب والعنف في العراق.

كما ستوضح ابنة الرئيس العراقي الراحل ما أثير حول وجود شقيق لها ولكنه يختبئ بعيداً عن الأنظار .

إلى ذلك، ستتحدث عن مدى إمكانية عودة حزب البعث إلى الواجهة مرة أخرى، فضلاً عن طبيعة الخلافات الموجودة في الحزب المحظور في العراق.

كما تكشف عن إمكانية أن تقوم بدور داخل حزب البعث هي أو أحد من أولادها.

وكانت رغد تطرقت في الحلقة السابقة إلى لحظة القبض على والدها ومحاكمته. وقالت لـ"العربية": "لم أتوقع في يوم من الأيام القبض على والدي على يد الجنود الأميركيين"، مضيفة أنه كان في ملجأ في تلك اللحظة، كما أكدت أنه كان مخدراً.