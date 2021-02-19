هل العنزروت يزيد من فرص الحمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 فبراير 2021 01:34 مساءً - يعد العنزروت من أنواع الأعشاب الحولية من جنس القتاد، ويكثر في إيران، ويعرف باسم الكحل الفارسي، ونظراَ لوجود عدة أنواع منه فقد شاع أنه يستخدم لزيادة فرص الحمل عند النساء، وعلاوة لاستخدامات طبية كثيرة تحدثنا عنها إختصاصية التغذية حنان عز الدين حيث تشير للآتي.

ما هو نبات العنزروت؟

الجزء الفعال من العنزروت هو الجذور

يعد نبات العنزروت من الأعشاب الحولية.

وأوراقه على صورة أشواك ، والذي ينمو في الجبال ، له ثمار كالصمغ يتم طحنها والاستفادة منها.

نبات العنزروت هو عشبة تتركز المواد الفعالة فيها في الجذور على عكس المتعارف عليه بين الناس.

ينتشر في العالم حوالي 2000 نوعاً من هذا النبات.

يتم استخدامه كمكمل غذائي على شكل كبسولات أو مسحوق.

ويمكن أن يخلط مع أعشاب أخرى للحصول على فوائد صحية عديدة.

وقد استخدم العنزروت على مر الترايخ كمضاد للبكتيريا والفيروسات.

فوائد العنزروت للحمل

يرفع العنزروت فرص الحمل عند خلطه مع المحلب

يمكن أن تستخدم السيدة التي ترغب بالحمل فنجاناً من المحلب، وفنجاناَ من العنزروت، وتطحن ويؤخذ ملعقة صغيرة صباحااَ ومساء من ثاني أيام الدورة إلى انتهائها، ثم تؤخذ ملعقة صغيرة فقط ليلاَ مدة خمس أيام بعد الدورة.

يعمل العنزروت على تنظيف الرحم.

كما يعمل على تسليك وفتح فناتي فالوب.

العنزروت غني بمواد طبيعية تساعد على تحفيز الجهاز التناسلي للنساء عامة من أجل الحمل.

محاذير استخدام النساء للعنزروت

يستخدم بحذر للنساء في حالة الحمل لأنه يسبب زيادة الوزن.

كما أنه ليس هناك دراسات علمية مؤكدة بخصوصه، فيجب عدم استهلاكه بكثرة.

فوائد العنزروت بصفة عامة

يفيد النساء وكذلك الأطفال

يزيد من مناعة جسم الأطفال ضد الأمراض.

يساعد على علاج الرمد ومنع القذى.

ويمنع حدوث النزيف الناتج عن البواسير مثلاُ.

يستخدم كمذيب للبلغم، وينظف الصدر من البلغم ويهديء السعال الليلي في حال دهانه على الصدر.

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