أسماء بنات غريبة ونادرة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 فبراير 2021 01:34 مساءً - أي زوجين شابين سيلجآن لوضع قائمة بأسماء المواليد الجدد، واختيار ما يناسبهما منها، خصوصاً إذا كانت المولودة أنثى، فهي بحاجة لاسم يزيد من أنوثتها، وجمالها ونعومتها، قائمة بأسماء البنات الغريبة والنادرة، للعام 2021 جمعتها لك "الخليج 365 وطفلك" فكري بها، وتصوري مولودتك الصغيرة، فتاة كبيرة يتغنى كل من حولها باسمها.





شاهرة: اسم علم عربي مؤنث والمقصود به الواضحة.

شاهرة



شادن: هذا الاسم له أصول عربية ويعني الشخص المنشد للأغاني والأناشيد.

شادن



شونيز: يُطلق على حبة البركة أو ما تُسمى بالحبة السوداء.

شونيز



شذا: المقصود به الرائحة العطرة النفاذة.

شذا



غيداء: اسم علم عربي مؤنث يعني الفتاة التي تتميز بالجمال والنعومة.

غيداء



غيناء: يُطلق على الشجرة التي تشابكت أغصانها.

غيناء



رنيم: اسم علم عربي مؤنث يعني الطرب.



روفان: يُطلق أيضًا على الحمام الموجود في صحن الكعبة الشريفة.

روفان



ميرا: هذا الاسم من أصول إنجليزية والمقصود به المرأة المميزة الجميلة.

ميرا



نسيم: يعني الرياح التي تتسم بالهدوء واللطف.

نسيم



سنيم: يقصد به الفتاة التي تتميز بعلو القدر.

سلسبيل: وهو اسم إحدى عيون الجنة، وهو يُطلق على الشراب العذب.



رابية: اسم علم عربي مؤنث والمقصود به الشيء المرتفع على الأرض.

رابية



رامية: يُطلق على الفتاة التي لا تهتم وترمي دائمًا وراء ظهرها، أو الفتاة التي تشعر بالتباهي والفخر.

رامية



مهيرة: أي المرأة التي يُدفع لها مهر كبير.

مهيرة



رانسي: اسم أحد أنواع الغزلان.

رانسي



روجدا: المقصود به النهار.

روجدا



روسلين: يُطلق على الشمس قبل غروبها.

روسلين



شيار: معناه الجمال والبهاء.

شيار



رسال: هذا الاسم يعني التمهل والانتظار وهو الجمع أيضًا لكلمة رسل.