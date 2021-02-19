شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح السل قد يحمى حديثى الولادة من الأمراض المعدية الأخرى.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشارت دراسة حديثة في مجلة " The Lancet Infectious Diseases"، إلى أنه يمكن للقاح السل (BCG) حماية الأطفال حديثي الولادة من مجموعة متنوعة من العدوى الشائعة، مثل التهابات الجهاز التنفسي العلوي والتهابات الصدر والإسهال.

ويعد هذا البحث الأول من نوعه الذي يحقق بدقة في مجموعة كاملة من الأمراض التي يمكن أن يحمى لقاح السل الأطفال منها، ويشير إلى أن تطعيم جميع الأطفال في يوم الولادة بـ BCG يمكن أن يقلل من عدوى حديثي الولادة والوفاة في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الأمراض المعدية ، مما يحتمل أن ينقذ الآلاف من الأرواح سنويًا، وتزيد النتائج أيضًا من احتمال استخدام اللقاح لحماية الأطفال والبالغين من COVID-19 وغيره من الأمراض المعدية الجديدة.

بقيادة مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي، اشتملت الدراسة على تجربة تحكم عشوائية لـ 560 من الأطفال حديثي الولادة في أوغندا، والذين تم رصدهم لمجموعة واسعة من الأمراض.

بعد 6 أسابيع ، انخفضت معدلات الإصابة بأي مرض بنسبة 25٪ في المجموعة التي تلقت اللقاح عند الولادة ، مقارنة بالمجموعة التي لم تتلق التطعيم بعد، ويبدو أن الفئات الضعيفة بشكل خاص مثل الأطفال منخفضي الوزن عند الولادة ، والذكور ، هم الأكثر حماية، والأهم من ذلك ، يبدو أن لقاح السل يحمي من أنواع العدوى الخفيفة والمتوسطة والشديدة.

في الدراسة، تم اختيار الأطفال الأوغنديين الأصحاء بشكل عشوائي لتلقي لقاح السل عند الولادة أو في عمر ستة أسابيع، وتمت متابعة الأطفال من قبل الأطباء، لمدة 10 أسابيع للبحث عن نوبات من أي نوع من المرض أو العدوى.

قارن فريق البحث عدد المرات التي قدم فيها الرضع في المجموعتين إلى الأطباء المصابين بعدوى من أي نوع، باستثناء السل ، لمعرفة ما إذا كان وجود اللقاح الخاص بالسل قد أحدث فرقًا، كما أخذوا عينات دم من المجموعتين ، للنظر في الاختلافات في نظام المناعة الفطري ، وهو خط دفاع الجسم الأول ضد العدوى.

ووجدوا أن الرضع الذين تم تطعيمهم بـ BCG عند الولادة لم يتعرضوا بأي نوع من العدوى بنسبة 25 ٪ أقل من الأطفال الذين لم يتم تطعيمهم.

لا يستطيع الفريق أن يقول بشكل قاطع لماذا قدمت BCG هذه الحماية الإضافية غير المحددة، لكن البحث أظهر دليلًا على حدوث تغييرات في الجهاز المناعي الفطري للأطفال الذين تم تلقيحهم، مما قد يشير إلى أن لقاح السل يعزز جهاز المناعة للعمل بشكل أفضل ضد أي عدوى.

دفع هذا الباحثين إلى اقتراح أنه يمكن أن يوفر الحماية في المراحل المبكرة من تفشي المرض الجديد ، مثل COVID-19 أو الإيبولا ، قبل تطوير لقاحات معينة.

المزيد من الدراسات جارية بالفعل لاستكشاف ما إذا كان يمكن لـ BCG أن تلعب دورًا في الاستجابة لـ COVID-19 ، مع تجارب كبيرة تشمل العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن.