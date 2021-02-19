قفزة في إصابات كورونا بالهند.. وآلاف الحرّاس لفرض الكمامات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت الهند، الجمعة، أعلى زيادة في 3 أسابيع في إصابات كورونا، حيث رصدت 13193 حالة، فيما تجول آلاف الحراس بمدينة مومباي التجارية لفرض الكمامات.

وبلغ إجمالي الإصابات في الهند 10.96 مليون وهو ثاني أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات 156 ألفاً، لكن عدد الإصابات الفعلي قد يصل إلى 300 مليون وفقاً لما أظهره مسح حكومي للأجسام المضاد هذا الشهر.



وكانت 75% من الإصابات الجديدة في الهند في ولاية كيرالا الجنوبية ومهاراشاترا التي تقع بها مومباي، وتسجل الولايتان بالفعل أعلى عدد من الإصابات.

وقال خبراء صحة إن إعادة فتح المؤسسات التعليمية في كيرالا واستناف خدمات القطارات المحلية في مومباي قد تكون عوامل مساهمة في زيادة الإصابات.

وقالت السلطات في مومباي إنها بدأت توظيف حراس لفرض وضع الكمامات وإن حوالي 300 حارس سيتم نشرهم في شبكة السكك الحديدية من بين حوالي 5000.

وكشف تقرير لرويترز أن سكان الهند تخلوا إلى حد كبير عن وضع الكمامات والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.