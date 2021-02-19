تايلاند تسجل أول وفاة بكورونا بين الأطقم الطبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت تايلاند، الجمعة، أول حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا بين الاطقم الطبية في البلاد.

والمتوفي طبيب متقاعد، طبقا لما ذكرته ابيساماي سريرانجسان، المتحدثة باسم المركز المعني بمواجهة فيروس كورونا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وكان الطبيب/66 عاما/ من إقليم "ماها ساراخام" يعمل لدى عيادة خاصة بعد تقاعده من المستشفى العام.

وبلغت حصيلة الوفيات الآن في البلاد 83 حالة.

وسجلت تايلاند 130 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 25 ألفا و241، وحتى الآن، هناك 36 طبيبا تايلانديا مصابون بالفيروس.