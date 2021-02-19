أسعار الدولار واليورو في ليبيا اليوم الجمعة 19 فبراير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الجمعة.

وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا عند تعاملات الخميس.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:



بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 5.16 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 6.15 دينار.



وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.87 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا

ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.88.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.32.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.20.

السعر الرسمي الدولار

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.47 دينار للبيع و4.44 للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.42 دينار للبيع و5.39 للشراء

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 210 دنانير ليبية.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 244.9 دينار ليبي.



وسجل الذهب عيار 22 حوالي 261.4 دينارً ليبيً.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 279.9 دينار ليبي.

وسجل كسر الفضة 2.35 دينار ليبي.