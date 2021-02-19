شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خرافات شائعة عن العناية بالشعر.. أبرزها غسله بالماء البارد يزيد لمعانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر طقس الشتاء على صحة الشعر، حيث يجعله هشًا ويبدو متجعدًا وباهتًا وضعيفًا وجافًا، ما قد يترتب عليه تساقط الشعر وفقدان لمعانه، بجانب ذلك تؤدى العناية غير الجيدة بالشعر إلى إصابته بالجفاف وحكة بفروة الرأس وتساقط الشعر أيضًا، فى الوقت الذى يتجاهل فيه بعض الناس طرق العناية الصحيحة بالشعر وسط انتشار مجموعة من الخرافات عن طرق زائفة للعناية بالشعر وفروة الرأس خاصة في فصل الشتاء، وهناك 6 خرافات شائعة يرصدها موقع "onlymyhealth".

- فيما يلى.. 6 حقائق زائفة عن العناية بالشعر فى الشتاء: الخرافة الأولى: تجنب غسيل الشعر يوميًا

هذا غير صحيح، حيث يساعد غسيل الشعر يوميًا فى التخلص من الهيشان والشعر المتساقط، ولكن لابد من مراعاة استخدام نوع شامبو مناسب لشعرك لأنه فى حقيقة الأمر يساعد ذلك فى الحصول على شعر نظيف.

الخرافة الثانية: وضع زيت الشعر يوميًا وتدليكه

خرافة أخرى وهى أن بعض الناس يلجأون لوضع الزيت يوميًا فى فصل الشتاء للتخلص من جفاف الشعر وحكة فروة الرأس، وهذا أمر لا ينصح به لأنه يؤدى إلى تساقط الشعر، كما أن هناك خرافة أخرى تدعى أن كثرة تدليك فروة الرأس مهم للسيطرة على تساقط الشعر وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق.

الخرافة الثالثة: غسل الشعر بالماء البارد يُعزز لمعانه

هذا غير صحيح، ليس هناك علاقة بين درجة حرارة الماء ولمعان الشعر، حيث يتجاهل بعض الناس غسيل الشعر فى الشتاء لأنه يسبب الجفاف وهذه مجرد خرافة.

الخرافة الرابعة: غسل الشعر بالماء الساخن مفيد للشعر

يعتقد بعض الناس أن غسيل الشعر بالماء الساخن يقاوم الإصابة بالزكام فى الشتاء، وهذه مجرد خرافة لأن الماء الساخن يُسبب جفاف الشعر ويضر بفروة الرأس.

الخرافة الخامسة: استخدام ماسك الشعر بدلًا من البلسم يجعله أكثر ليونة:

كل ماسك للشعر له مكونات وخصائص مختلفة عن غيره واستخدامه يكون بناءً على نوع وجودة الشعر، كما أنه لا يفضل استخدامه يوميًا فقط مرة واحدة فى الأسبوع.