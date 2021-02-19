خسارة الوزن بطريقة مذهلة مع رجيم الخس والخيار 

بيروت - نادين محمد - يمكن تخسيس الوزن بطرق مختلفة افضلها بحسب الخبراء واكثرها فاعلية واهمية اعتماد نظام غذائي خال من الدهون الضارة ومن السكر مع الحرص على شرب كمية كافية من الماء وممارسة التمارين الرياضية. ومن الممكن الوصول الى النتيجة نفسها عن طريق اتباع بعض الحميات الموقتة ذات المفعول السريع ومنها رجيم الخس والخيار. ويمكن تطبيقه لمدة اسبوع واحد فقط ان يساعد على خسارة الوزن بطريقة مذهلة.

مبادئ الرجيم

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من اجل خسارة الوزن من المفيد اذاً اتباع رجيم الخس والخيار الفعال لمدة لا تزيد على اسبوع واحد. وهو يقوم على تناول الاطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الالياف الطبيعية. فهذا يساعد على كبح الشهية والحد من الرغبة في الاكل في الفترات الفاصلة بين الوجبات الرئيسية. كما يقضي بتناول الكثيرمن الخضار لأنها تساعد على حرق الدهون المتراكمة في مناطق الجسم المختلفة. ومن المهم شرب كمية كبيرة من السوائل وخصوصاً الماء.



يعتمد هذا الرجيم على تناول كميات كبيرة من الخيار والخس خلال الوجبات وفي الفترات الفاصلة بينها. ومن اجل التخلص من الدهون المتراكمة في مناطق الجسم المختلفة من المهم تطبيقه لمدة لا تزيد على اسبوع واحد. وفي هذه الحالة يمكن اتباع هذا البرنامج.

الفطور: تتوفر هذه الخيارات

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- بيضتان مسلوقتان من دون ملح، قطع خس وخيار، قطعة من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة والمحمص.

- قطعة صغيرة من الجبنة البيضاء قليلة الدسم، حبة من الطماطم، قطع خس وخيار، كوب من عصير التفاح او البرتقال.

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- كوب من الحليب مع حبوب الفطور او من اللبن الزبادي مع الفواكه، حبة من فاكهة موسمية، قطع خس وخيار.

- قطعة من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة مع كوب من الحليب قليل الدسم، قطع خس وخيار.

الغداء: يسمح هذا الرجيم بتناول وجبة غداء يمكن ان تحتوي على هذه المكونات.

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- قطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج المشوي الخالي من الدهون، طبق من سلطة الخضار مع الخس والخيار، كوب من عصير البرتقال الطازج.

- قطعة متوسطة الحجم من اللحم او الستيك المشوي من دون دهون، طبق من الخضار المشوية او المطهوة على البخار، كوب من عصير البرتقال الطازج او من عصير الليمون بالنعناع، قطع خس وخيار.

- قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، طبق من سلطة الخضار مع الخس والخيار، كوب من عصير الفواكه.

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العشاء: تتوفر في هذا الرجيم خيارات عدة للعشاء.

- طبق من المعكرونة من دون لحوم مع صلصة خفيفة، قطع خس وخيار.

- قطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج المشوي، طبق من السلطة مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون.

- طبق سلطة خضراء تحتوي على الخس والخيار.





فوائد الخس للرجيم

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- يحتوي على عدد قليل جداً من السعرات الحرارية فمن الممكن الحصول على 14 سعرة فقط عند تناول كل 100 غ منه.

- يساعد تناوله على تعزيز الشعور بالشبع خلال الفترة الفاصلة بين الوجبات الرئيسية خصوصاً انه يحتوي على نسبة مرتفعة من الالياف الغذائية.

فوائد الخيار

- يحتوي على الكثير من الماء ما يعني انه يساعد على الشعور بالامتلاء.

- يحتوي على نسبة منخفضة جداً من السعرات الحرارية حيث يقدم كل كوب كبير منه 14 سعرة حرارية فقط.

- يحتوي على نسبة مرتفعة من الالياف ما يعني انه يعزز الشعور بالشبع في الفترات الفاصلة بين الوجبات الرئيسية. ولهذا يعتبر رجيم الخس والخيار من افضل طرق خسارة الوزن السريع واكثرها فاعلية.