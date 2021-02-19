مشروب سحري يخلّصك من الدهون في أسبوع

بيروت - نادين محمد - هناك شيء واحد مشترك بين الأشخاص الراغبين في تخسيس الوزن وهو الكسل، وقد يبدو حرق الدهون أمرًّا سيئًا، لكنها الحقيقة المُرَّة وهذا هو السبب الذي يجعل الناس يفضلون الذهاب إلى حلول بسيطة مثل الوجبات الغذائية القاسية أو المكملات الغذائية أو الحبوب لإنقاص الوزن، لذا إذا كان بذل الجهود هو مصدر قلقك، فنحن نؤكد لك أنك سترغبين تمامًا تلك المشروبات التي تُعتبر أكثر فعالية من غيرها في تعزيز فقدان الوزن خلال أسبوع واحد، وتعزيز عملية الأيض والشبع وتقليل الجوع، دون بذل الكثير من الجهود.

فيما يلي تُطلعك "الجميلة"، على المشروب الحارق للدهون، والذي يُعتبر من أفضل المشروبات التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي عند محاولة إنقاص الوزن والحصول على صحة جيدة.

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مشروب الكيوي والأناناس

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يحتوي كلّ من الكيوي والأناناس على ألياف طبيعيّة تحسّن من عمليّة الأيض التي تساهم بدورها في تحسين عمليّة الهضم، يساعدان كذلك على حرق الدهون، هذا فضلاً عن كميّة الفيتامينات الهامّة والأساسيّة لجسم مثاليّ وصحّة جيّدة، وطريقة تحضيره كالآتي:

يُضاف كوب من عصير الأناناس غير المحلّى إلى ثمرتين من الكيوي وثلاث ملاعق من عصير اللّيمون.

تُمزّج المكوّنات داخل الخلّاط ويتمّ تناول هذا المشروب كبديل لوجبة العشاء.

يُنصح خبراء التغذية بضرورة اتّباع حمية مساعدة حتى تظهر نتيجة هذا المشروب خلال أسبوع، ولا بأس من المواظبة على تناوله لعدّة أسابيع أو حتى شهور أو بالتناوب مع مشروبات أخرى لها الدور نفسه في حرق الدهون، مثل مشروب الماء واللّيمون والعسل في الصباح، أو مزيج القرفة والزنجبيل وأيضاً الشاي الأخضر مع قطرات من اللّيمون.

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