كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 110 ملايين وقفزة بوفيات المكسيك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يزيد على 110.07 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى مليونين و537572.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

1047 وفاة جديدة بالمكسيك

قالت وزارة الصحة في المكسيك، الخميس، إنها سجلت 9099 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1047 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و22 ألفاً و662 والوفيات إلى 178 ألفاً و108.

وترجح الحكومة أن يكون العدد الفعلي للإصابات في البلاد أكبر بكثير من الحالات المسجلة.





10 إصابات جديدة بالصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الجمعة، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الخميس، وذلك انخفاضاً من 11 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وسجلت الصين 8 حالات إصابة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 20 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين الإصابات التي لا تظهر عليها الأعراض على أنها حالات مؤكدة.

وتشير بيانات اللجنة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في الصين‭‭‭‭ ‬‬‬‬بلغ حتى الآن 89816، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.





البرازيل تتجاوز 10 ملايين إصابة

تجاوزت البرازيل، الخميس، 10 ملايين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في الوقت الذي توقف فيه التطعيم في كثير من المدن بسبب نقص اللقاحات.

وأحصت وزارة الصحة حتى الخميس عشرة ملايين و30626 إصابة إجمالا بالفيروس، من بينها 51879 خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأودت الجائحة بأرواح 243 ألفاً و457 شخصاً في البرازيل، وهي أكبر حصيلة وفيات بعد الولايات المتحدة، وأظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 1367 حالة وفاة الخميس.





656 إصابة جديدة بمصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، تسجيل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 وفاة وذلك مقابل 618 إصابة و49 وفاة في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر حتى الخميس هو 176333 حالة من ضمنهم 136490 حالة تم شفاؤها، و10201 حالة وفاة.



