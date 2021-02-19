معارك أسماء الشهرة للسيارات.. رامبو يواجه المدمر في حضور الشرير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رامبو والشرير والمدمر الكبير، كلها أسماء لسيارات بخلاف الاسم التجاري لها، وجميعها مستوحاة من قدراتها العالية على الطريق.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات ضمن قائمة الموديلات التي جذبت لنفسها أغرب أسماء الشهرة عبر تاريخ صناعة السيارات.

بدأ الموقع القائمة، بطراز فولفو 850 الذي طرح ضمن فئات واجون بنسخته عام 1995، التي عرفت باسم"قالب الطوب الطائر".







وطراز بونتياك Firebird Trans Am الذي طرح ضمن فئات كوبيه الرياضية بحقبة الثمانينيات، واكتسب لنفسه اسم شهرة هو "الفرخ الصارخ".





تلاه طراز نيسان Nissan GT-R الذي طرح للمشاركة في سباقات الرالي، واكتسب لنفسه اسم شهرة هو "جودزيلا" مستوحى من سلسلة أفلام "جودزيلا" الشهيرة.





وطراز شيفروليه Corvette Z06 بنسخته التي طرحت لعام 2014 للمرة الأولى ضمن فعاليات معرض ديترويت الدولي للسيارات، واكتسب لنفسه اسم شهرة هو "الشرير الكبير".





من بعده جاء ضمن القائمة طراز فورد SVT Mustang Cobra بنسخته التي طرحت لعام 2003 ، واكتسب لنفسه اسم شهرة هو "المدمر" مستوحى من سلسلة أفلام المدمر الشهيرة للنجم أرنولد شوارزنجر.





من بعده جاء طراز بي إم دبليو Z3 بنسخته التي طرحت لعام 1999، واكتسب لنفسه اسم شهرة هو "حذار المهرج"، لما تمتع به من تصميم غير تقليدي.





ومن ماركة لامبورجيني جاء ضمن القائمة، طراز LM002 بنسخته التي طرحت عام 1986، واكتسب لنفسه اسم شهرة هو "رامبو لامبو" مستوحى من أفلام الأكشن الشهيرة "رامبو" للنجم الهوليوودي الشهير "سيلفستر ستالون".





اختتم الموقع القائمة بطراز بونتياك "فيرو" الذي طرح لحقبة الثمانينيات، واكتسب لنفسه اسم شهرة غريب هو "البلاستيكي الرائع".



