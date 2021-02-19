شكرا لقرائتكم خبر عن سلالات كورونا البرازيلية والجنوب إفريقية تصل إلى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لصحيفة timesofindia وصول سلالة كورونا البرازيلية والجنوب الأفريقية إلى الهند، بعد ثبوت إصابة 4 أشخاص على الأقل بالمتغير B.1.351 للفيروس، وثبت أن أحدهم إيجابي مع البديل البرازيلي B.1.1.28.1

ووفقا للتقرير، في حين أن الطفرات مع أي فيروس ليست غير شائعة، فإن الاتجاه الأخير للأرقام المزعجة هو ما يجعلها مخيفة للغاية، أظهر تحليل الحالات على مستوى العالم أن الطفرات الأحدث معدية وقد تؤدي إلى أعراض أكثر مما كنا نعرفه سابقًا.

كيف تختلف أنواع البرازيل وجنوب إفريقيا عن سلالة المملكة المتحدة؟

لا يزال البديل البريطاني للفيروس هو الأكثر تهديدًا حتى الآن، مع ارتفاع معدل الإصابة والوفيات، ومع ذلك ، يمكن أن يكون الاختلاف الجنوب إفريقي والبرازيلي على قدم المساواة مع الاختلاف في المملكة المتحدة مما يثير مخاوف وفقًا للتقارير ، تحمل جميع المتغيرات الثلاثة نفس الشفرة الجينية ، أي E484K ، مما يسمح لها بالتهرب من الدفاعات المناعية في الجسم ، مما يؤدي إلى الإصابة بالعدوى.

تمكن خبراء الأمراض أيضًا من ملاحظة أن كلا المتغيرات المعنية ، المتغيرات الجنوب أفريقية والبرازيلية أكثر عدوى مما كان يعتقد سابقًا ومع ذلك ، لا يوجد دليل على أنها قادرة على التسبب في مرض خطير أو وفيات.

هل اللقاحات فعالة ضدهم؟

تجلب التوقعات المسبقة للمتغيرات سريعة الانتشار والطفرات القابلة للانتقال مخاوف من أن اللقاحات الحالية ، التي هي أمل للمليارات في جميع أنحاء العالم ، قد لا تعمل بشكل جيد نظرًا لأن المتغيرات الأحدث تعتبر أكثر قابلية للانتقال، ولا تزال الأبحاث حول تحسس المتغيرات ومعدلات فعالية لقاحات كورونا جارية، لاحظت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أيضًا أن البديل الجنوب أفريقي يحتوي على تسلسل جيني محدد ، مما قد يسمح له بمراوغة الأجسام المضادة المنتجة في الجسم من خلال اللقاحات ، مما يشير إلى أن اللقاحات قد تكون بطريقة ما أقل فعالية من ذي قبل .

هل الأعراض مختلفة؟

يمكن أن يؤدي ارتفاع معدل الانتقال إلى زيادة عدد الحالات وجعل كل الجهود المبذولة للسيطرة على الوباء تذهب سدى، تحتوي المتغيرات على شفرات جينية مما يعني أنها يمكن أن تكون مختلفة في وسائل تفاعلها مع أجسامنا أو الأعراض ولكن نظرًا لأنه تطور جديد نسبيًا ، فلا يوجد الكثير من الأدلة المتاحة حوله في الوقت الحالي.