4 عناصر غذائية تزيد عدد خلايا الدم الحمراء وتعالج الأنيميا

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القاهرة - سامية سيد - انخفاض عدد كرات الدم الحمراء في الجسم السبب الرئيسي للإصابة بالأنيميا وفقر الدم وهو ما يؤدى إلى الشعور بالتعب والإرهاق إذا كان عدد كرات الدم الحمراء لديك منخفضًا ، فيجب على جسمك أن يعمل بجدية أكبر لتوصيل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، وكرات الدم الحمراء هي الخلايا الأكثر شيوعًا في دم الإنسان، ينتج الجسم الملايين كل يوم ويتم إنتاج كرات الدم الحمراء في نخاع العظام وتدور حول الجسم لمدة 120 يومًا ثم يذهبون إلى الكبد الذي يدمرهم ويعيد تدوير مكوناتهم الخلوية.

ووفقا لتقرير لموقع healthline يمكن أن يعرضك فقر الدم لخطر حدوث عدد من المضاعفات ، لذلك من المهم إعادة مستويات كرات الدم الحمراء إلى المسار الصحيح في أسرع وقت ممكن.

4 عناصر غذائية تزيد من عدد خلايا الدم الحمراء

يمكن أن يساعدك تناول الأطعمة الغنية بهذه العناصر الغذائية الخمسة على تحسين مستويات خلايا الدم الحمراء.

1.الحديد:

يمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي غني بالحديد إلى زيادة إنتاج الجسم للكريات الحمراء تشمل الأطعمة الغنية بالحديد اللحوم الحمراء ، مثل لحم البقر، لحوم الأعضاء مثل الكلى والكبد، الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة ، مثل السبانخ واللفت، الفواكه المجففة مثل البرقوق والزبيب، الفاصوليا، البقوليات، صفار البيض.

2.حمض الفوليك:

يمكن أن تكون إضافة بعض فيتامينات ب إلى نظامك الغذائي مفيدة أيضًا تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين ب 9 (حمض الفوليك) ما يلي: الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة ، مثل السبانخ واللفت، الفاصوليا، عدس، بازيلاء، المكسرات.

3.فيتامين ب 12:

تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12 اللحوم الحمراء مثل لحم البقر، سمك، منتجات الألبان ، مثل الحليب والجبن، بيض

النحاس: لا يؤدي تناول النحاس بشكل مباشر إلى إنتاج كرات الدم الحمراء ، ولكنه يمكن أن يساعد كرات الدم الحمراء في الوصول إلى الحديد الذي تحتاجه للتكرار تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من النحاس الدواجن، المحار، الكبد، فاصوليا، المكسرات.

4.فيتامين أ:

يدعم فيتامين أ (الريتينول) أيضًا إنتاج كرات الدم الحمراء بهذه الطريقة تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين أ ما يلي الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة ، مثل السبانخ واللفت، البطاطا الحلوة، قرع، جزر، الفلفل الأحمر، الفواكه مثل البطيخ والجريب فروت والشمام.