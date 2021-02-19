شكرا لقرائتكم رمت طفليها بدجلة وفرت..رقدا بسلام بحكمها شنقا حتى الموت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت محكمة عراقية، الخميس، حكماً بالإعدام على امرأة هزّت الأوساط بفعلتها، بعد أن رمت طفليها في نهر دجلة أواخر العام الماضي، مما فجّر حملة غضب واسعة وانتشرت قصتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد كشفت فعلة المرأة بسبب مقاطع فيديو التقطتها لها كاميرات المراقبة في المكان، حين ظهرت فوق جسر الأئمة الذي يربط مدينتي الكاظمية والأعظمية في محافظة بغداد، وذلك قبل أن تلقي بطفليها في النهر ليلقيا حتفهما غرقا.

وأفادت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصدر قضائي، بأن محكمة جنايات الكرخ قد أصدرت حكما بالإعدام مرتين شنقاً حتى الموت بحق تلك السيدة.

"أزمة نفسية"

فيما أظهرت التحقيقات أن تلك السيدة قتلت طفليها بسبب أزمة نفسية ألمت بها من علاقتها السيئة بطليقها، في حين أكد والد طليقها أن ابنه انفصل عن أم طفليه بسبب "الخيانة الزوجية".

يشار إلى أن تلك الجريمة المروعة كانت هزّت الشارع العراقي وأثارت غضباً عارماً، وسط دعوات كثيرة إلى تطبيق أقسى العقوبات الجنائية بحق الأم القاتلة.