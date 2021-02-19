شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاكل شائعة للأسنان وكيفية العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون مشاكل صحة الفم والأسنان مزعجة في بعض الأحيان وقد تؤثر على نوعية الحياة، ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، نعرض أبرز 5 مشاكل خاصة بالأسنان وطرق علاجها .

مشاكل الأسنان الشائعة1. تسوس الأسنان

يعتبر تسوس الأسنان أحد أكثر مشاكل الأسنان شيوعًا ، والتي يمكن أن تؤثر على الأشخاص من أي فئة عمرية، يبدأ على الغلاف الخارجي الصلب للسن، أي المينا ، والذي إذا لم يعالج ، فإنه يمتد ليشمل طبقة العاج الداخلية ويمكن أن يستمر في إصابة اللب (الأوعية الدموية وأعصاب السن).

يظهر على شكل تلون أسود للسن أو تجويف يتكون في السن، في البداية، يشكو المرضى من الحساسية للحلويات أو الأطعمة الباردة أو الساخنة أو الطعام الذي يعلق في التجويف، ومع تقدم التسوس للوصول إلى لب السن ، فإنه يؤدي إلى آلام الأسنان الشديدة التي تعيق النوم.

أفضل طريقة للوقاية من تسوس الأسنان هي الحفاظ على نظافة الفم وتناول الأطعمة الليفية الصحية وتقليل استهلاك الأطعمة اللزجة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، و تساعد فحوصات الأسنان المنتظمة على تحديد المشكلة في مرحلة مبكرة ، وبالتالي تقليل مقدار الضرر الذي يلحق بالأسنان.

ويساعد ملء التجويف في وقت مبكر من العلاج على إطالة عمر السن، ويمكن حفظ الأسنان المصابة باللب المصاب بعلاج قناة الجذر وبالتالي تجنب الحاجة إلى إزالة الأسنان.

2. نزيف اللثة

اللثة الصحية مهمة للأسنان مثل التربة الخصبة للنباتات، وتعد أمراض اللثة مشكلة أسنان شائعة جدًا ونزيف اللثة هو العلامة الأولية ومع ذلك، غالبًا ما يتم إهمالها ما لم يتفاقم الوضع لتسبب ألمًا أو ارتخاء الأسنان.

في المراحل الخفيفة ، يكون مرض اللثة قابلاً للانعكاس والشفاء تمامًا ، ولكن مع تفاقمه ، تكون خيارات العلاج أكثر تعقيدًا وتحتاج إلى إجراءات جراحية لإنقاذ السن، تشمل الأعراض الأخرى لأمراض اللثة ارتخاء الأسنان ، وطعم مالح في الفم، وزيادة الفجوات بين الأسنان، وتورم اللثة ، وما إلى ذلك.

الرواسب الصفراء والبنية التي تظهر على أسطح الأسنان بسبب سوء نظافة الفم هي السبب الأكثر شيوعًا في بدء أمراض اللثة، هذه الرواسب هي في الواقع مستعمرات بكتيرية تؤدي إلى حدوث عدوى في اللثة، بالإضافة إلى ما يظهر على أسطح الأسنان ، يمكن أن يكون هناك رواسب داخل جيوب اللثة لا يمكن التعرف عليها إلا من قبل أخصائي الأسنان، ويمكن أن تؤثر الحالات الطبية مثل مرض السكري وأمراض الكلى وغيرها على صحة اللثة.

يمكن الوقاية من أمراض اللثة بسهولة إذا حافظت على نظافة الفم وحافظت على نظافة أسطح الأسنان، ويمكن إزالة أي ترسبات أو ترسبات تكونت بالفعل على أسطح الأسنان عن طريق إجراءات تحجيم الأسنان، وفي أمراض اللثة المتقدمة، قد تكون هناك حاجة إلى إجراءات الأسنان مثل التحجيم العميق والإجراءات الجراحية، ويمكن أن تساعد زيارات الأسنان المنتظمة في تحديد هذه الحالة في مرحلة مبكرة.

3. رائحة الفم الكريهة

عندما يشتكي شخص من رائحة الفم الكريهة، فإن القاعدة الأساسية هي التحقق أولاً من أي سبب للأسنان، ويمكن أن يتسبب سوء نظافة الفم وأمراض اللثة وتسوس الأسنان وجزيئات الطعام المحتجزة بين الأسنان وما إلى ذلك في ظهور رائحة كريهة.

الحفاظ على الفم نظيفًا ، والترطيب المناسب، نصائح سهلة لمنع الرائحة الكريهة، ومع ذلك ، يمكن أيضًا ملاحظة رائحة الفم الكريهة في المرضى الذين يعانون من مرض السكري غير المنضبط واضطرابات الكلى وبعض الأدوية، وبالتالي ، يمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة ناتجة عن أسباب متعددة وتحديد السبب الدقيق وتقديم العلاج وفقًا لذلك يمثل تحديًا.

4. الأسنان المعوجة

الابتسامة هي أفضل جزء في شخصية المرء، تلعب الأسنان الجميلة المحاذية دورًا مهمًا في الابتسامة الجذابة، ويمكن أن تتأثر ابتسامة الشخص إلى حد كبير بالأسنان المتوضعة بشكل غير ملائم.

ويمكن أن يكون هناك أسنان موضوعة للأمام أو مائلة أو مزدحمة ، أو زيادة الفجوات بين الأسنان ،لا يمكن للأسنان الموضوعة بشكل غير طبيعي أن تؤثر على ابتسامتك ومظهرك فحسب ، بل تؤثر أيضًا على كفاءة مضغ الطعام، ويمكن منع بعض مشكلات المواءمة هذه عن طريق التدخل المبكر في مرحلة الطفولة نفسها، في حين أن القليل منها لا يحتاج إلى العلاج إلا بعد اكتمال مرحلة النمو، كما يمكن أن يؤدي التدخل المبكر باستخدام الأجهزة الوظيفية العضلية إلى تحسين تناقضات أسنان الفك إلى حد كبير. الأقواس الثابتة هي الطريقة الأكثر شيوعًا للعلاج بعد اكتمال النمو.

5. الأسنان المفقودة

يمكن أن تكون أسباب فقدان الأسنان بسبب فشل الأسنان في النمو أو إزالتها بسبب التسوس أو الكسر أو أمراض اللثة المتقدمة، وهذا الأخير أكثر شيوعًا.

عند فقدان عدة أسنان ، يمكن أن يؤثر ذلك على نمو عظم الفك ومظهر الوجه، كما يمكن أن يؤدي خلع الأسنان إلى تقليل كفاءة المضغ مما يؤدي إلى مشاكل عسر الهضم وزيادة عبء العمل على الأسنان الأخرى ومفصل الفك.

قد تنتقل الأسنان المقابلة والمجاورة من موضعها الأصلي أو قد تنحدر إلى المساحة الفارغة بسبب عدم وجود عائق، وقد يؤدي هذا إلى وجود فجوات غير مرغوب فيها بين الأسنان المجاورة وقد تكون منطقة ثابتة لانحشار الطعام.

نصائح الخبراء لمعالجة مشاكل الأسنان

شكاوى الأسنان شائعة جدًا في جميع الفئات العمرية، ولكن يمكن منع معظم هذه المشكلات بسهولة إذا اتبعت هذه النصائح.