شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أعراض تدل على الإصابة بالجلطات الدموية؟ ضيق التنفس وتورم ذراعيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجلطات الدموية من أخطر المشاكل الصحية التي يتعرض لها البعض وتكون عبارة عن تراكم كتلة دموية تغيرت من حالة سائلة إلى حالة شبيهة بالهلام أو شبه صلبة، داخل مجرى الدم، والتي قد ينتج عنها التجلط داخل أحد الأوردة.

وطبقا لتقرير نشر في موقع ميديكال اكسبريس، فإن استمرار تجلط الدم قد يعرضك لمضاعفات خطيرة تعرض حياتك للخطر، تهدد قلبك ورئتيك، فقد تتعطل وتمنع تدفق الدم الى أعضاء جسمك.

وهناك بعض الأعراض التي تحدث لجسمك وتكون علامة لتعرضك للجلطات الدموية:1.الإصابة بالتورم

التورم قد يحدث بذراعيك أو قدميك مما يشير الى إصابتك بجلطة القدم أو الذراع

2. ضيق التنفس:

تكون علامة على اصابتك بجلطة رئوية والتي يرافقها الشعور بالدوار وألم بالصدر ومشاكل بالتنفس بوجه عام.

3. خفقان أو سرعة ضربات القلب:

والتي تدل على اصابتك بجلطة دموية في القلب أو نوبة قلبية

4.سعال الدم :

ويعد علامة على اصابتك بجلطة دموية قد تختلف نوعها من الجلطة الرئوية او الجلطة القلبية.

5. اصابتك بالاحمرار في لون الجلد:

والتي تعطى مؤشر لاصابتك بجلطات الدم والتي تظهر في صورة خطوط حمراء بطول الأوردة.

6. الإصابة بالصداع الحاد:

وتكون علامة على اصابتك بالجلطة الدموية في الدماغ أيضًا او بالسكتة الدماغية والتي تتسبب في حدوث صداع مفاجئ وحاد، إلى جانب بعض الأعراض الأخرى ، بما في ذلك الصعوبة المفاجئة في التحدث أو الرؤية.

7. ألم صدر

والتي تكون علامة على وجود جلطة دموية في الرئتين ، أو انسداد رئوي التي تنتقل إلى رئتيك عن طريق الانصمام الرئوي

وهناك بعض العوامل الشائعة التي يمكن أن تعرضك لخطر متوسط ​​لجلطة دموية وتتمثل في الاتى:

الإصابة بالسمنة والوزن الزائدة .تزداد الخطورة خلال فترة الحمل تاريخ عائلي من جلطات الدم والتدخين وتناول حبوب منع الحمل.