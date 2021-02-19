شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تمارين منزلية للساق تزيد من قوة وصحة العضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر التمارين المنتظمة والأنشطة البدنية العديد من الفوائد الصحية، ونمارس الرياضة لنحافظ على لياقتنا وصحتنا، معظمنا يفعل ذلك لإنقاص الوزن، يجب أن تضع في اعتبارك أن الاهتمام بجميع أجزاء جسمك أثناء ممارسة الرياضة أمر مهم، وهناك تمارين مصممة خصيصًا لكل جزء من جسمك، وفقا لتقرير لموقع time now news.

توفر التمارين البدنية العديد من الفوائد الصحية مثل فقدان الوزن والمساعدة في حرق السعرات الحرارية، وتحميك من الأمراض المختلفة، ويمكن لممارسة التمارين الرياضية بانتظام إدارة المشاكل الصحية مثل ضغط الدم والسكري والقلق والاكتئاب والتهاب المفاصل، وتعزز الطاقة وتحسن مزاجك إنها مسئولة عن حماية جهاز المناعة لديك يجب عليك ممارسة الرياضة بشكل يومي من أجل الأداء السلس لجسمك وعقلك.

تساعد تمارين الساق في شد عضلات ساقيك وتقليل الدهون الزائدة على ساقيك يقوي ساقيك ويحافظ على الجزء السفلي من جسمك لائقًا وثابتًا يمكنك ممارسة تمارين الساق في المنزل.

5 تمارين للساق يمكنك القيام بها في المنزل1.القرفصاء:

يمكن أن تكون صعبة في البداية ولكن مع الوقت والممارسة تعتاد عليها تركز القرفصاء على ساقيك وعضلات المؤخرة والعضلات المحيطة الأخرى. يحافظ على صحة العظام والمفاصل. تعمل القرفصاء أيضًا على تحسين لياقة الجزء السفلي من الجسم.

2.الجلوس على الحائط :

ابحث عن جدار جيد، وقم بإمالة ظهرك عليه وانزلق لأسفل حتى تصبح ساقيك في الزاوية اليمنى يختبر هذا التمرين قدرة الجسم على التحمل. تعمل مقاعد الحائط على تقوية عضلات ساقيك وتناغمها بشكل مثالي.

3.الاندفاع:

الطعنات هي تمرين رائع للساق بالمنزل يركز الاندفاع على الورك والعضلات الرباعية والأرداف وأوتار الركبة إنه التمرين الأسهل ويجعل الجزء السفلي من جسمك مناسبًا، يمكنك القيام بذلك قبل أو بعد القرفصاء للحصول على أفضل النتائج.

4.رفع الساق:

من السهل جدًا أداء تمرينات رفع الساق يمكنك تجربة رفع الساق الجانبية ورفع الفخذ الداخلي عندما تكون في المنزل، يعزز رفع الساق مرونة الجسم السفلي ويضمن أيضًا نمو عضلاتك.

5.ثنى الركبة ورفعها على جسم مرتفع:

تمرين الساق هذا مفيد للغاية لصحة قلبك يحافظ على حركة ساقيك ويقوي عضلات الجسم السفلية. إنه أسهل تمرين يمكنك القيام به في المنزل لا تحتاج إلى أي معدات رياضية لهذا التمرين.