اختبار لقاح "فايزر- بيونتيك" على الحوامل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شركتا "فايزر" و"بيونتيك"، الخميس، إنهما بدأتا دراسة دولية على 4000 متطوعة لتقييم سلامة وفاعلية لقاحهما للوقاية من "كوفيد-19" في الحوامل الأصحاء.

والحوامل أكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة ل"كوفيد-19"، وأوصى العديد من مسؤولي الصحة العامة بعض النساء العاملات في مهن عالية الخطورة بأخذ اللقاحات حتى دون دليل على أنها آمنة بالنسبة لهن، وفقاً لوكالة "رويترز".

ودعت المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة الأسبوع الماضي إلى زيادة إدراج الحوامل والمرضعات في أبحاث لقاح كورونا.

وقال علماء الأخلاقيات الحيوية واللقاحات وخبراء صحة الأم لسنوات إنه يجب إشراك الحوامل مبكراً في تجارب اللقاحات حتى لا يضطررن إلى الانتظار لفترة طويلة بعد التوصل للقاح ناجح.

وبرغم ذلك جرى استبعاد الحوامل من التجارب الأمريكية الكبيرة المستخدمة للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ للقاحات "كوفيد-19".

وتقول شركات صناعة الأدوية إنها بحاجة أولاً للتأكد من أن اللقاحات آمنة وفعالة بشكل عام.