الصين تمنح الجزائر 200 ألف جرعة لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الصين، الخميس، أنها ستسلم الجزائر 200 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وقال السفير الصيني لدى الجزائر، لي ليان خي، إن بلاده ستواصل تقديم الدعم والمساعدة اللازمين لتلبية الاحتياجات التي عبًرت عنها الجزائر ومساعدتها في مكافحة "كوفيد-19"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".



وتعد بكين والجزائر حليفتان تربطهما علاقات اقتصادية وتجارية وثيقة منذ أمد طويل.

وفي بداية انتشار الوباء، أرسلت الصين فريقاً من علماء الفيروسات إلى الجزائر وأجهزة تنفس ومعدات حماية وفحص.

من جانبه، قال وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد إن بلاده ستتلقى في فبراير/شباط 200 ألف جرعة من اللقاح الصيني و700 ألف إلى 800 ألف جرعة لقاحات في إطار آلية "كوفاكس" التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية، على أن تصلها في وقت لاحق كميات أخرى.

وقالت مديرة الصيدلة والتجهيزات الطبية في وزارة الصحة الجزائرية، وهيبة حجوج إن الجزائر تتوقع أن تتلقى في نهاية أبريل/نيسان 9 ملايين جرعة من اللقاح في إطار المعهد الأفريقي للوقاية من الأوبئة التابع للاتحاد الأفريقي.

بالإضافة إلى ذلك، تجري مفاوضات لتصنيع اللقاح الروسي "سبوتنيك-في" في الجزائر، بحسب السلطات الجزائرية.

بدأت العاصمة الجزائرية حملتها للتلقيح في 30 يناير/كانون الثاني مع دفعة أولى من 50 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك"، كما تلقت منذ ذلك الحين 50 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني.

وسجلت الجزائر حوالي 111.500 إصابة ونحو 3000 وفاة منذ تعداد الحالة الأولى في 25 فبراير/شباط 2020، وفقاً لوزارة الصحة.