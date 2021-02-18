كورونا يسرق عاما من أعمار الأمريكيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة بمقدار عام واحد في النصف الأول من عام 2020 إلى 77.8 عام مقابل 78.8 عام في 2019.

ووفقا لتقرير إخباري للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها صدر الخميس، كانت جائحة كورونا مسؤولة عن ذلك بشكل جزئي.



وأصدر المركز الوطني للإحصاءات الصحية التابع لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، تقريرا استند فيه إلى إحصاءات الوفيات بالبلاد في الفترة من يناير/كانون الثاني، حتى يونيو/حزيران من عام 2020.

وتم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يوم 20 يناير عام 2020.

وحصدت أسوأ جائحة تضرب البلاد أرواح 127 ألفا و425 شخصا، وأصابت مليونين و636 ألفا و538 شخصا آخر بحلول 30 يونيو الماضي.

وقالت إليزابيث أرياس، المعدة الرئيسية للتقرير، إن من المرجح أن تكون جائحة كوفيد-19 هي المسؤولة عن "غالبية التراجع (في متوسط العمر المتوقع)".

وإليزابيث عالمة صحية بفرع إحصاءات الوفيات بالمركز الوطني للإحصاءات الصحية.

وبحسب التقرير، بلغ متوسط العمر المتوقع للرجال الأمريكيين 75.1 عام في النصف الأول من عام 2020، بما يمثل تراجعا قدره 1.2 عام مقابل 76.3 عام في 2019.

وبالنسبة للسيدات، تراجع متوسط العمر المتوقع إلى 80.5 عام، بتراجع قدره 0.9 عام مقابل 81.4 عام في 2019.