شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات فيروس كورونا فى البرازيل تتجاوز 10 ملايين حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاوزت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا فى البرازيل، مساء يوم الخميس، مستوى 10 ملايين حالة، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 56 ألفًا و766 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 9 ملايين و978 ألفًا و747 شخصًا.

وذكرت الوزارة، في بيانها الذي أوردته وكالة الأنباء البرزايلية الرسمية، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 242 ألفًا و90 شخصًا عقب تسجيل 1150 وفاة جديدة على مدار أمس الأربعاء، مُؤكدة تعافي أكثر من 8 ملايين و900 ألف حالة بشكل كامل من المرض.