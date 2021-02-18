شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار ومخاطر استخدام خلة الأسنان.. يسبب التلف ويصيبك بالبكتيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عود الأسنان أو ما يعرف بـ"خلة الأسنان"، من العادات التى يحرص العديد من الأشخاص على استخدامها كجزء من روتين العناية بالأسنان، ومواجهة المشاكل الخاصة بالتسوس والتخلص من بقايا الطعام، حيث يكون خيارا سهل الاستخدام.

وكشف تقرير صادر عن كلية طب الأسنان بجامعة نيويورك، أنه على الرغم من سهولة استخدام عود الأسنان للتخلص من مشاكل الأسنان إلا أنه قد ينتج عنه مخاطر عديدة جراء الاستخدام بشكل مستمر، ورصد تقرير نشر فى موقع أنسايدر عن أهم أضرار استخدام خلة الأسنان على المدى البعيد.

من أبرز أضرار استخدام عود الأسنان:

1.استخدام عود الأسنان لا يخلو من المخاطر، نظرا لأنه يمكن أن ينكسر ما يؤدى إلى تسلل البكتيريا إلى اللثة الأمر الذى يؤدى إلى تلف فى الأسنان.

2. تحطم عود الأسنان داخل فمك يشكل خطورة شديدة عليك، خاصة إذا تم استخدامه بقسوة، حيث يمكن أن تؤدى أعواد الأسنان المكسورة أو المنحنية إلى نزيف اللثة، خاصةً إذا كان لا يمكن إزالتها فى أسرع وقت ممكن.

3. تواجد قطع العود المكسورة داخل فمك قد ينتج عنها تمزق فى الأنسجة والتسبب فى مزيد من الالتهاب أو العدوى المحتملة والتى يمكن أن تكون خطيرة ومؤلمة.

4. قد يتسبب عود الأسنان بالإصابة بالعديد من الالتهابات نتيجة النهاية المدببة للعود الذى قد يؤدى إلى ثقب اللثة أو قطع فمك عن طريق الخطأ، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى جرح مفتوح معرض للبكتيريا المسببة للعدوى.

5. يمكن لعود الأسنان إتلاف عمل الطبقة الخارجية لها، لأنه يضر الحشوات والقشرة الخارجية.

6. قد ينقل إليك العديد من أنواع البكتريا التى تأتى لأسباب مختلفة وتتاركم على سطح عود الأسنان نفسه وتنتقل عند الاستخدام إلى فمك.

7. استخدام عود الأسنان قد يؤدى إلى فك أو كسر أو حتى فقدان بعض الترميمات بأسنانك، لأنه يعمل على زيادة الفجوات أو يتسبب فى سقوط الترميم.