100 ألف وفاة بكورونا في أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجّلت القارة الأفريقية 100 ألف وفاة جراء الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الأزمة الوبائية في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وحسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس"، الخميس، الساعة 17.20 بتوقيت جرينتش استناداً إلى بيانات السلطات الصحية، بلغ العدد الإجمالي للوفيات في القارة التي تضم 54 بلداً 100 ألف من أصل 3.341.197 إصابة مثبتة.



وهي حصيلة أدنى بكثير من أوروبا (818.912 وفاة) وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (649.006 وفيات) والولايات المتحدة وكندا (512.295 وفاة).

وتكاد تتركز غالبية الحصيلة في جنوب أفريقيا حيث سجلت 48.478 وفاة.