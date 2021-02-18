"الصحة السعودية": العودة للحياة الطبيعية تقترب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إن العودة للحياة الطبيعية تقترب أكثر فأكثر مع مع ضرورة الاستمرار في التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف الدكتور محمد العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء هي الجهة التي يتم عن طريقها إجازة لقاح أكسفورد/أسترازينيكا، وهو المصنع من شركة أسترازينيكا البريطانية لفيروس كورونا، وذلك بعد مراجعة بيانات اللقاح المقدمة بجميع تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة.



وأشارت إلى أن الهيئة تحلل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه، وقد أثبت هذا اللقاح فعاليته في منع الإصابة بفيروس كورونا، وهو معتمد من منظمة الصحة العالمية ومعتمد في أكثر من 50 دولة.

‏وأضاف: "تجاوزنا نصف مليون جرعة معطاة من لقاح فيروس كورونا، والخطة في التوسع تواصل تسارعها".

ولفت إلى أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية أقرت الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق وأصيب بفيروس كورونا وتكون بعد مرور 6 أشهر من تعافيه.

وشدد على أن اللقاحات مرحلة وسلاح قوي لمواجهة هذه الجائحة، وأن جميع اللقاحات التي أُعطيت في المملكة آمنة وفعالة.

وأوضح أنه تم تسجيل 327 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 374029 حالة، من بينها 2562 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 493 حالة حرجة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى 365017 حالة بإضافة 371 حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 6450 حالة، بإضافة 5 حالات وفاة جديدة.