"العملاق" يهدد الصحة.. 10 نصائح للتعامل مع البرد القارس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يجتاح منخفض جوي شديد البرودة دول عربية عدة، ما يهدد صحة الأفراد ويستلزم اتباع مجموعة من النصائح للحفاظ على سلامتهم من البرد القارس.

بيانات نماذج الطقس العالمية أشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط على موعدٍ مع عاصفة ثلجية قطبية غير مسبوقة، متوقعة أن يتشكَّل منخفض عميق جداً من أصل قطبي حول جزيرة قبرص، يصحبه تساقط الثلوج في مختلف المناطق الجبلية في بلاد الشام والعراق ومصر، وبعض المرتفعات شمالي السعودية، وأجزاء من ليبيا وبعض مناطق أفريقيا، في أبرد موجة شهدتها المنطقة منذ 6 سنوات.



وأدت الموجة شديدة البرودة، التي بدأت الثلاثاء وأُطلق عليها "العملاق"، إلى انخفاض حاد في درجات الحراراة وتساقط الثلوج في مصر والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين وبعض مناطق شمال السعودية، مع عواصف رملية وأمطار رعدية غزيرة.

حالات طارئة







الانخفاض الشديد في درجة الحرارة وسقوط الأمطار الرعدية والثلوج قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض مختلفة، بينها نزلات البرد الحادة والإنفلونزا وقد تقود إلى مرضي "قضمة الصقيع" و"الهيبوتراميا" الخطيرين.

"الهيبوتراميا" حالة تنخفض فيها درجة حرارة الجسم إلى ما دون 35 مئوية، وقد تقود للموت خاصة مع أصحاب الجهاز المناعي الضعيف والهش، مثل الأطفال والمسنين.

وتهدد الموجة الباردة كبار السن على وجه الخصوص، كونهم معرضين بشكل أكبر للمخاطر الصحية التي ترافق المنخفضات الجوية، لأن الدورة الدموية لديهم أقل كفاءة.

أيضا يعاني أغلب كبار السن من العديد من الأمراض مثل مشاكل الغدة الدرقية أو مرض السكري، ما يزيد من مخاطر تعرضهم لمشاكل صحية في مثل هذا الجو، خاصة لو ترافق ذلك مع الإصابة بنزلات برد.

الأستاذ المساعد في طب الطوارئ بكلية الطب جامعة جونز هوبكنز، ماثيو ليفي، يشرح: "تنخفض كثافة العظام ما قد يعرض شخصًا لخطر الإصابة بإصابات السقوط حال تساقط الثلوج، وقد لا تسمح أدوية ضغط الدم بزيادة معدل ضربات القلب حسب الحاجة خاصة لكبار السن".

رونان فاكتورا، أخصائي طب الشيخوخة في عيادة كليفلاند في أوهايو، يوضح مشكلة أخرى قد تحدث في مثل هذا الجو، تتمثل في انخفاض كتلة العضلات.

ويقول: "العضلة الطبيعية هي ما تتشنج وتولد الحرارة عندما نرتجف، ولأننا نمتلك عضلات أقل عندما نتقدم في السن، فإننا أقل قدرة على توليد تلك الحرارة الحيوية".

الحماية من البرودة

من المهم الاطلاع على النشرات الجوية والاستعداد جيدا قبل بدء موجات البرد القارس، مع اتباع ما يلي:

1- ارتداء ملابس ثقيلة





من المهم ارتداء ما يكفي لحماية جسمك من الشعور بالبرد، وقد تحميك طبقات متعددة من الملابس أفضل من طبقة واحدة سميكة.

وينصح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC) بارتداء طبقة داخلية من الصوف أو الحرير أو البولي بروبلين، والتي توفر للجسم المزيد من الحرارة أفضل القطن.

2- تدفئة أطراف الجسد

نظرًا لأن تدفق الدم يتركز بعيدًا عن أصابع اليدين والقدمين للحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية، فإن الأطراف تعاني، سواء أصابع اليدين والقدمين والأنف والأذنين، وقد يصاب صاحبه بالمرض المعروف بـ"قضمة الصقيع".

يبدأ الجلد بالوخز في مرحلة مبكرة تسمى "لسعة الصقيع"، ثم يشعر بالخدر وقد يبدو رماديًا أو أبيض، وفي الحالات القصوى من "قضمة الصقيع" يمكن أن يتحول إلى اللون الأسود، حيث يموت الجلد. حال الشعور بوخز الجلد من المهم غمر الأطراف في الماء الدافئ.

من المهم تغطية الرأس في البيت أيضًا، إذ أظهرت الأبحاث أن 30% من فقدان الحرارة يتم عبر الرأس.

3- تدفئة المنزل





افعل ما بوسعك للحفاظ على درجة الحرارة في الداخل سواء باستخدام مدفئة أو بالبقاء تحت البطانيات والأغطية الثقيلة.

إذا لم يكن لديك مصدر حرارة يقترح المعهد الوطني الأمريكي للشيخوخة إبقاء الستائر مغلقة، ولف المناشف ووضعها تحت الأبواب لمنع تيارات الهواء، مع إغلاق أبواب الغرف غير المستخدمة وتجنب فتح الأبواب للخارج ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية.

4- فرش المنزل

ينصح بتوفير مزيد من التدفئة داخل المنزل عبر استخدام أغطية سرير من الصوف أو فرش بطانية صوف على الغطاء، مع فرش الأرضيات بسجاد أو ما يحول دون انتشار الرطوبة في المكان.

5- استخدام أجهزة التدفئة

من الأساسيات التركيز على إبقاء المنزل دافئا، وحال استخدام أجهزة التدفئة الكهربائية والسخانات والمولدات من المهم الانتباه إلى سلامتها واتباع نصائح الأمان لتجنب الحرائق.

ومن بين النصائح التأكد أن الجهاز على بعد 3 أقدام على الأقل من الستائر أو الفراش، والتأكد من سلامة الوصلات والأسلاك وعدم تعرضها للسخونة الشديدة، وأيضا ينصح بعدم استخدام أجهزة التدفئة التي تعمل بالغاز، إذ تعرض أهل البيت للتسمم بالمنتج الثانوي عديم اللون والرائحة أول أكسيد الكربون.

6- تناول المشروبات الساخنة





من المهم الإكثار من تناول السوائل الساخنة التي تمدك بالدفء، مع التركيز على شرب مياه بكثافة بما يساوي نحو 8 أكواب ماء يوميا.

7- وجبات مغذية

من الضروري الالتفات لعدد ونوعية الأكل الذي يتناوله الأفراد خلال موجات البرد، إذ يجب أن تكون مغذية وتمد الجسم بالطاقة، مع مراعاة تناول 3 وجبات ساخنة على الأقل يومياً.

أيضا يمكن استبدال العدد السابق بنحو 5-6 وجبات خفيفة باليوم، على أن تكون بينها وجبات ساخنة ومغذية.

8- التحرك دائما

لا تكتفي بالجلوس على الأريكة ومشاهدة التلفاز وتناول الطعام، بل يجب عليك أن تبقى نشيطاً داخل منزلك وتتحرك حتى تضمن بقاء الدورة الدموية في حالة نشاط دائما.

9- التدفئة خارج المنزل





حال رغبت بالجلوس خارج المنزل في ظل الأجواء الباردة جداً، تأكد من وضع وشاح على أنفك وفمك وحول الرقبة حتى تمنع الهواء البارد من الدخول إلى داخل جسمك.

أيضا حال رغبة الخروج من المنزل تأكد من ارتدائك لحذاء دافئ يحافظ على دفء قدميك ويحميهم من البرد.

10- تجنب الكحول

يمكن للكحول أن يجعلك تشعر بالدفء، لكنه في الواقع يخفض درجة حرارة الجسم لأنه يتسبب في تدفق الدم من قلبك إلى أطرافك، كما أن الإفراط في تناول الكحوليات يضعف حكمك على وضع جسدك.



