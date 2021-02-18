شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. كثرة «التثاؤب» دليل على إصابتك بهذا المرض الخطير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر أسباب كثرة التثاؤب. وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن التثاؤب أسبابه هي:- · قبل وبعد النوم. · شدة الإرهاق. · قصور تروية القلب. · التصلب اللويحي. · رؤية من يتثاءب. · أعراض جانبية من بعض الأدوية النفسية.

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