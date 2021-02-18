تطعيم 5 ملايين شخص بلقاح كورونا في تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة التركية، الخميس، تطعيم أكثر من 5 ملايين شخص بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته شركة "سينوفاك- بيوتيك.

وشرعت أنقرة في حملة التطعيمات في 14 يناير/كانون الثاني بدءاً بالعاملين في قطاع الصحة وكبار السن، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأظهرت البيانات أنه بحلول فترة ما بعد الظهيرة، الخميس، تجاوز عدد من تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح 5.2 مليون شخص، وتلقى نحو 900 ألف منهم، وبينهم مسؤولون بالحكومة، الجرعة الثانية.

وتعتزم تركيا تطعيم المدرسين في وقت لاحق من الشهر قبيل إعادة فتح المدارس على مستوى البلاد في الأول من مارس/آذار.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن بلاده ستبدأ العودة تدريجياً للحياة الطبيعية، بناء على وضع كل منطقة على حدة، اعتباراً من مارس/ آذار.

وسجلت تركيا أكثر من 2.6 مليون إصابة بفيروس كورونا ونحو 27 ألف وفاة منذ مارس/آذار الماضي، وفرضت في ديسمبر/كانون الأول عزلاً عاماً في عطلات نهاية الأسبوع وحظر تجول ليلياً وقيوداً أخرى لمواجهة ارتفاع الإصابات.

لكن بالرغم من سرعة التطعيمات، يتراوح العدد اليومي للإصابات الجديدة بين 6 آلاف و8 آلاف، مما يثير القلق في البلاد.