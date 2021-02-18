شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 6 مشروبات "ديتوكس" لإنقاص الوزن.. أشهرها ميكس الجزر والبرتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملية فقدان الوزن تتطلب إجراء تغييرات على النظام الغذائى من بينها المشروبات "الديتوكس" التى تعتير مزيجا من الخضراوات والفواكه، حيث إن لها أهمية قصوى فى تعزيز عملية التمثيل الغذائى والمساعدة فى إنقاص الوزن وتطهير الأمعاء، ولعل لأول مشروب تتناوله فى بداية يومك تأثير كبير فى تقليل الدهون بالجسم والتخلص من السموم، وليس فقط الماء العادى فهناك مشروبات "الديتوكس" متعددة الفوائد، ونرصد منها 6 "ميكس" وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

- فيما يلى.. أشهر 6 مشروبات "ديتوكس" تساعد فى إنقاص الوزن: 1- ماء الليمون مع الخيار

تناوله صباحًا على معدة فارغة لزيادة عملية التمثيل الغذائى فهو مشروب منخفض السعرات الحرارية، كما يمكنك تناوله طول اليوم للحفاظ على انتعاشك، حيث قُم بتقطيع الخيار والليمون لشرائح صغيرة ووضعها على كوب من الماء وممكن إضافة أوراق النعناع.

2- ماء الليمون مع الزنجبيل والعسل

نحن نعلم الفوائد الفردية لكل من العسل والليمون والزنجبيل من حيث فقدان الوزن والصحة العامة، ودمجهم معًا يوفر العديد من الفوائد، حيث قُم بغلى كوب ماء ثم إضافة الزنجبيل والليمون وملعقة صغيرة من العسل ويقلب جيدًا.

3- مشروب القرفة مع الفراولة

إذا كنت تحب الحلويات فهذه هى أفضل وصفة لك، حيث إن للقرفة العديد من الفوائد الصحية بصرف النظر عن فقدان الوزن، أما الفراولة فتحتوى على مادة البوليفينول النشط بيولوجيًا المرتبط بإدارة الوزن.

4- شاي أخضر مع ليمون

يشرب الكثير منكم الشاى الأخضر لاعتقادكم بأنه ينشط الجسم ولكن هذه نصف الحقيقة، حيث يحتوى الشاى الأخضر على مضادات الأكسدة التى تعزز فقدان الوزن، ولكن حتى تكتمل الحقيقة يُفضل إضافة عصير الليمون إليه لأنه غنى بفيتامين سى ومادة والبوليفينول التى تُحفز فقدان الوزن.

5- ميكس الأناناس مع الليمون

مشروب منعش يساعد فى فقدان الوزن، حيث إن للأناناس العديد من الفوائد الصحية، فهو يساعد فى أكسدة الأحماض الدهنية ومن ثم إنقاص الوزن.

6- عصير جزر مع برتقال

إذا تناولت عشاءًا ثقيلًا يمكنك شرب هذا المشروب فى صباح اليوم التالى للتخلص من الدهون والسموم الذى تسبب فيه هذا العشاء الثقيل، حيث إن الجزر غنى بالألياف وبيتا كاروتين الذى يمنحك شعورا بالشبع لفترة طويلة، أما البرتقال فيحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى الذى يرتبط بشكل كبير بفقدان الوزن، كما أن محتوى الماء به يساعد فى إبقائك رطبًا.