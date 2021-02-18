شكرا لقرائتكم خبر عن نظام المناعة الفطرى عند الأطفال يحميهم من فيروس كورونا الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة جديدة إلى أن الأطفال محميون من فيروس كورونا الشديد، لأن جهاز المناعة لديهم سريع في مهاجمة الفيروس.ووجد البحث الذي أجراه معهد مردوخ لأبحاث الأطفال (MCRI) الأسترالي ونشر في مجلة Nature Communications ، أن الخلايا المتخصصة في جهاز المناعة لدى الطفل تستهدف بسرعة فيروس كورونا الجديد.

قالت الدكتورة ميلاني نيلاند من معهد الأطفال، إن أسباب إصابة الأطفال بمرض كورونا الخفيف مقارنة بالبالغين ، وآليات المناعة التي تدعم هذه الحماية ، التي لم تكن معروفة حتى هذه الدراسة.



المناعة الفطرية للاطفال

تضمنت الدراسة تحليلاً لعينات دم من 48 طفلاً و 70 بالغًا من 28 أسرة في ملبورن بأستراليا مصابة أو معرضة لفيروس كورونا الجديد، وتمت مراقبة الاستجابات المناعية خلال المرحلة الحادة من العدوى وحتى شهرين بعد ذلك.

شاركت سيدتان في الدراسة مع ابنتيهما، بعد أن ثبتت إصابة كل منهما بـ فيروس كورونا، وكانت الابنتان اللتان تبلغان من العمر 6 أعوام و عامين تعانيان من سيلان خفيف في الأنف لكن الأمهات كانت تعانيان من إجهاد شديد وصداع وآلام في العضلات وفقدان الشهية وحاسة التذوق، واستغرق الأمر أسبوعين على الأقل للتعافي تمامًا.

قال الدكتور نيلاند، إن الدراسة أظهرت أن الأطفال المصابين بـ فيروس كورونا لديهم استجابة مناعية فطرية أقوى للفيروس مقارنة بالبالغين.

ووفقا للدراسة، اتسمت الإصابة بفيروس كورونا عند الأطفال بتنشيط نوع من خلايا الدم البيضاء المتخصصة التي تساعد على التئام الأنسجة التالفة وتقضي على الالتهابات ، وانخفاض الخلايا المناعية المستجيبة الأولى مثل الخلايا الوحيدة والخلايا القاتلة الطبيعية من الدم، وهذا يشير هذا إلى أن هذه الخلايا المناعية المكافحة للعدوى تهاجر إلى مواقع الإصابة ، وتزيل الفيروس بسرعة قبل أن تتاح له فرصة أن تترسخ بالفعل".

ووفقا للدراسة، هذا يدل على أن الجهاز المناعي الفطري ، خط دفاعنا الأول ضد الجراثيم، أمر حاسم للوقاية من COVID-19 الحاد عند الأطفال والأهم من ذلك، أن رد الفعل المناعي هذا لم يتكرر بين البالغين في الدراسة."

لكن الدكتور نيلاند قال إن الأطفال والبالغين الذين تعرضوا لفيروس كورونا ، ولكن ثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، غيّروا أيضًا الاستجابات المناعية، حيث زاد عدد خلايا الدم البيضاء لدى كل من الأطفال والبالغين إلى سبعة أسابيع بعد التعرض للفيروس، وهو ما كان يمكن أن يوفر مستوى من الحماية من المرض".

تؤكد الدراسة البحث السابق الذي وجد أن ثلاثة أطفال في عائلة ملبورن طوروا استجابة مناعية مماثلة بعد التعرض الطويل لفيروس كورونا من والديهم.

وذكر البحث أنه على الرغم من إصابة الأطفال بالفيروس التاجي، إلا أنهم تمكنوا من تكوين استجابة مناعية كانت فعالة للغاية في منع الفيروس من التكاثر ، مما يعني أنهم لم يعودوا أبدًا بفحص إيجابي.