شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة صادمة: فيروس كورونا قد يسبب "الغرغرينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت مضاعفات فيروس كورونا مفاجئة وصادمة في بعض الأحيان للعديد من العلماء والباحثين، فلم تقتصر مضاعفاته التي تكاد تصل إلى الوفاة على الجهاز التنفسى فقط، بل تشمل مختلف أعضاء الجسم.



الغرغرينا احدث المضاعفات الخطيرة من عدوى كورونا

كشفت دراسة جديدة صادرة عن جامعة نورث وسترن في الولايات المتحدة الامريكية، أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب المريض بالغرغرينا كأحدث المضاعفات الناتجة عن العدوى، حيث تبين أن العدوى الفيروسية تعمل على مهاجمة الجسم نفسه وليس جهاز المناعة فقط، طبقا لتقرير نشر في صيحفة مترو البريطانية.

وجد الباحثون أن الجهاز المناعي مسئول عن الأعراض "طويلة المدى والغريبة" الموجودة بين مرضى كوفيد الحاد، حيث عاني معظم الأشخاص الذين يصابون بالفيروس من الأعراض الرئيسية الثلاثة سعال مستمر جديد، وفقدان حاسة التذوق والشم ، وارتفاع في درجة الحرارة، بالإضافة إلى العلامات الشائعة الأخرى للفيروس ومنها وجع العضلات والمفاصل ، إلا أن الغرغرينا قد تكون آخر مضاعفات لكوفيد 19.

وأشارت الدراسة إلى أن بعض المرضى يعانون من أعراض أكثر حدة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب عضلات المناعة الذاتية، والذي يشار إليه عادة باسم أصابع كوفيد، نظرًا لأن Covid-19 لم يكن موجودًا منذ فترة طويلة، حيث يسعى الباحثون لشرح بالضبط ما الذي يسبب هذه الأعراض طويلة المدى.

واكتشف الباحثون من خلال إجراء صور إشعاعية للجهاز المناعى الذى يعرض للهجوم من قبل الفيروس التاجى، أن فيروس كوفيد يمكن أن يحفز الجسم على مهاجمة نفسه بطرق مختلفة مما قد يؤدي إلى مشاكل روماتيزمية يعانى منها المتعافين مدى الحياة.

واعتمدت الدراسة على بيانات من المرضى الذين قدموا أنفسهم إلى مستشفى نورث وسترن ميموريال بين تم تحليل مايو 2020 وديسمبر 2020 من قبل الباحثين، والذين عانوا من أعراض طويلة الأمد، وتطلبوا علاجًا طبيًا، حيث خضعوا لفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية أو الموجات فوق الصوتية، حتى يتمكن الباحثون من تحديد أصل وطبيعة أعراضهم.