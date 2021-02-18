اختلاف شدة أعراض كورونا بين المصابين.. السر في الإنسان البدائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في العام الماضي، أظهر باحثون أن عامل الخطر الجيني الرئيسي لـ(كوفيد-19) الشديد موروث من إنسان نياندرتال، (الإنسان البدائي).

والآن أظهر نفس الباحثين من معهد كارولينسكا في السويد ومعهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية في لايبزيغ بألمانيا، في دراسة تنشرها كاملة دورية "Pnas" في 2 مارس/آذار المقبل، أن الإنسان البدائي ساهم أيضًا في متغير وقائي.



ويحمل نصف الأشخاص خارج أفريقيا نوعًا من جينات الإنسان البدائي الذي يقلل بنسبة 20% من خطر الحاجة إلى العناية المركزة عند الإصابة بـ"كوفيد-19".

ويعاني بعض الأشخاص من مرض خطير عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما يعاني البعض الآخر من أعراض خفيفة فقط أو لا تظهر عليهم أعراض، وبالإضافة إلى عوامل الخطر مثل التقدم في السن ومرض السكري، فإن المتغيرات الجينية تجعل الأشخاص أكثر أو أقل حساسية للإصابة بمرض (كوفيد-19 ) الحاد.

ويوجد عامل خطر وراثي رئيسي في "الكروموسوم 3" يزيد بشكل كبير من خطر فشل الجهاز التنفسي وحتى الموت، واكتشف كل منهوغو زيبرغ, وسفانتي بابو من معهد كارولينسكا، ومعهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية العام الماضي، أن هذا النوع من المخاطر موروث من الإنسان البدائي.





والآن يُظهر البحث الثنائي أن إنسان "نياندرتال" ساهم أيضًا في متغير وقائي لأناس اليوم، حيث وجدوا أن المنطقة الموجودة على الكروموسوم 12، والتي تقلل بنسبة 20% من خطر الحاجة إلى العناية المركزة عند الإصابة بالفيروس موروثة من إنسان نياندرتال.

وتسمى الجينات في هذه المنطقة (OAS)، وتنظم نشاط الإنزيم الذي يكسر الجينوم الفيروسي، ويبدو أن البديل النياندرتالي للإنزيم يفعل ذلك بكفاءة أكبر.

ويقول هوغو زيبرغ، الباحث في قسم علم الأعصاب بمعهد كارولينسكا، ومعهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لمعهد كارولينسكا يوم 16 فبراير/ شباط: "يُظهر بحثنا هذا أن تراثنا من إنسان نياندرتال هو سيف ذو حدين عندما يتعلق الأمر باستجابتنا لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض (كوفيد-19)، إذ قدموا لنا متغيرات يمكننا أن نلعنها ونشكرها على حدٍ سواء".

وتُظهر الدراسة أيضًا أن البديل الوقائي من إنسان نياندرتال قد ازداد تواترًا منذ العصر الجليدي الأخير، لذلك أصبح الآن يحمله نصف الأشخاص خارج أفريقيا.

ويقول سفانتي بابو، مدير معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية: "من اللافت للنظر أن هذا البديل الجيني للإنسان البدائي أصبح شائعًا جدًا في أجزاء كثيرة من العالم، ومن المدهش أيضًا أن متغيرين وراثيين موروثين من إنسان نياندرتال يؤثران على نتائج (كوفيد-19) في اتجاهين متعاكسين، ومن الواضح أن نظامهم المناعي يؤثر علينا في كل من الطرق الإيجابية والسلبية اليوم".