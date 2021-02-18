20 دولة أفريقية تتسلم لقاحات كورونا خلال أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن توزيع لقاحات كورونا سيبدأ في أنحاء القارة اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقال مدير المراكز، جون نكينجاسونج، في مؤتمر صحفي: "يسعدني أن أعلن أنه سيتم البدء بتسليم أول مليون جرعة في أنحاء القارة الأسبوع المقبل".



وأوضح أنه سيتم توزيع جرعات لقاح أسترازينيكا على نحو 20 دولة، وستكون هناك أولوية في برنامج التلقيح للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وحتى الآن، بدأت 7 دول فقط في القارة حملات للتلقيح ضد فيروس كورونا، ومن المتوقع أن تنضم إليها زيمبابوي قريبا.

وكانت جنوب أفريقيا أعلنت التوقف عن استخدام لقاحات من أسترازينيكا كانت قد اشترتها، واستخدمت بدلا منها لقاحا طورته "جونسون آند جونسون"، وذلك بعد دراسة أظهرت أن لقاح أسترازينيكا يوفر حماية محدودة ضد سلالة من فيروس كورونا تم اكتشافها في البلاد.

وتعْرِض جنوب أفريقيا جرعات أسترازينيكا التي كانت اشترتها على دول أفريقية أخرى.

ويعد لقاح أسترازينيكا مهما للدول النامية، لأسباب من بينها أنه لا يحتاج لدرجات حرارة شديدة البرودة للتخزين.

ووفقا لأحدث بيانات صادرة عن المراكز، فقد تم تسجيل نحو 3.8 مليون حالة إصابة في القارة، ما يعني أنها تمثل 3.5% فقط من إجمالي الإصابات العالمية، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى المئة ألف.