392 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الخميس، تسجيل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة وشفاء 833 حالة خلال آخر 24 ساعة.

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، أن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 216 إصابة و760 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 128 ألفا و740 شخصا، بينهم 13 ألفا و115 حالة نشطة، وتوفي 2061 شخصا.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة يومية للإصابات 1639 حالة.



