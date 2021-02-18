وصول 11 ألف جرعة لقاح ضد إيبولا إلى غينيا خلال أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت منظمة الصحة العالمية ومسؤول بوزارة الصحة في غينيا إن من المتوقع وصول أكثر من 11 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس إيبولا خلال أيام.

وأضافت أنها تتوقع أن يأتي المزيد لاحقا، مؤكدة أن عمليات التطعيم يمكن أن تبدأ الإثنين المقبل.

وقالت ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا في مؤتمر صحفي إنه يجري إعداد 11 ألف جرعة في جنيف وإن 8600 جرعة أخرى ستجيء من الولايات المتحدة.

وأكد محمد لامين يانسانيه، وهو مستشار كبير لوزير الصحة في غينيا، في المؤتمر الصحفي أنه بمجرد وصول اللقاحات إلى البلاد، الأحد، سيتسنى بدء حملة التطعيم في اليوم التالي.

وتسعى سلطات الصحة والمنظمات الدولية للتصدي لعودة فيروس إيبولا إلى غينيا والكونغو للحيلولة دون تكرار انتشار المرض الذي أودى بحياة أكثر من 11300 مواطن في غرب أفريقيا، معظمهم في غينيا وسيراليون وليبيريا، بين عامي 2013 و2016 مما جعل تلك الجائحة أسوأ جائحة إيبولا مسجلة.

وقالت مويتي "نعتقد أنه من غير المرجح تماما أن نشهد وضعا مشابها.. لما حدث في الماضي"، مضيفة أن هناك استجابة سريعة جدا في البلدين نظرا لما اكتسباه من خبرة في هذا الصدد.