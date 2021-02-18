شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 11ألف جرعة من لقاح ضد الإيبولا فى غينيا لبدء التطعيمات الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئول بوزارة الصحة فى غينيا، ومنظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، إن غينيا ستتلقي أكثر من 11 ألف جرعة من لقاح ضد فيروس الايبولا نهاية هذا الأسبوع، على أن يتبعها المزيد، وأن التطعيمات قد تبدأ يوم الاثنين، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقال ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، في مؤتمر صحفي، إنه يجري إعداد 11 ألف جرعة في جنيف، وسيتم شحن أكثر من 8600 جرعة إضافية من الولايات المتحدة لمكافحة تفشي المرض، الذي أعلنته غينيا في نهاية الأسبوع.

سجلت غينيا 3حالات مؤكدة و4 حالات محتملة للإيبولا، من بينها 5 حالات وفاة، ووقعت 6 حالات في الجنوب الشرقي بينما يعالج أحدهم في العاصمة كوناكري التي تبعد مسافة تزيد عن 900 كيلومتر من الجنوب الشرقي.

وقال محمد أمين يانسان، كبير مستشاري وزير الصحة الغيني، "بمجرد وصول اللقاحات إلى غينيا يوم الأحد، يمكن أن تبدأ حملة التطعيم من يوم الاثنين".

وتأمل السلطات الصحية في وقف عودة ظهور المرض هذا الشهر في غينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويهدفون إلى منع تكرار تفشي المرض في الفترة 2013-2016 في غرب إفريقيا الذي أودى بحياة أكثر من 11300 شخص، معظمهم في غينيا وسيراليون وليبيريا، مما يجعله الأكثر دموية على الإطلاق.

وقالت الوكالة، لقد عززت اللقاحات والعلاجات الجديدة بشكل كبير من قدرة المسئولين على الاستجابة للفيروس، والذي يمكن أن يسبب نزيفًا حادًا وفشلًا في الأعضاء وينتشر من خلال ملامسة سوائل الجسم.

وأضاف كبير مستشاري وزير الصحة الغيني: إن غينيا تتعامل أيضًا مع جائحة كورونا، لكنها نجت من موجة ثانية حادة مثل دول غرب إفريقيا الأخرى ولديها قدرة كبيرة على التطعيم ضد كلا المرضين.

وقد طلبت منظمة الصحة العالمية بالفعل من 6 دول في غرب إفريقيا توخي الحذر من الإصابات المحتملة لفيروس الايبولا بعد أن أبلغت غينيا عن حالات جديدة.

وقالت الكونغو، إن الإصابات الجديدة عادت للظهور مرة أخرى لتفشي المرض السابق الذي انتهى العام الماضي.