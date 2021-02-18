شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يبتكرون كاميرا قادرة على اكتشاف سرطان الأمعاء.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

وأسمى العلماء البريطانيين الجهاز"أوت سنس" (OutSense)، و يتم تثبيته فى المرحاض، ويعمل بتقنيات تصوير متقدمة لمسح فضلات المستخدم بحثا عن آثار الدم، التي تشير إلى الإصابة بسرطان الأمعاء، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

القاهرة - سامية سيد - ابتكر عدد من العلماء البريطانيبن كاميرا عالية التقنية قادرة على رصد سرطان الأمعاء، بعد وضعها في المرحاض لتسجيل الملاحظات.

الكاميرا الذكية تنقل البيانات إلى تطبيق على الهاتف الذكي، والذى يستخدم خوارزمية الذكاء الاصطناعي لتوفير النتائج، التي يمكن مشاركتها تلقائيا مع الطبيب في غضون دقائق، وفي حال رصد علامات المرض، قد يوصي الطبيب بإجراءات فحص إضافية مثل: منظار القولون، الذي يبحث عن علامات سرطان الأمعاء.



كاميرا

ومن جهته قال ديفيد كروسبي، رئيس قسم الوقاية وأبحاث الكشف المبكر في أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، إن هذا الجهاز لديه القدرة على اكتشاف 9 حالات من أصل 10 يكون فيها الدم موجودا في عينة البراز.

ومن أجل استخدام جهاز "أوت سنس"، الذي تشير النتائج الأولية إلى أنه دقيق بنسبة تصل إلى 90٪ في اكتشاف النزيف، يجب على المستخدم تشغيل التطبيق أولا على الهاتف الذكي قبل قضاء الحاجة، ليتصل التطبيق تلقائيا بالكاميرا المثبتة في الحمام، والتي تقوم بمسح فضلات المستخدم باستخدام عملية تسمى التصوير البصري متعدد الأطياف.

وترصد الكاميرا أطيافا ضوئية أكثر مما يمكن رؤيته بالعين البشرية، ما يؤدي إلى تكوين صورة ثلاثية الأبعاد بدلا من مجرد صورة للسطح، ما يساعد الجهاز على رصد بقع الدم الخفية، التي هي صغيرة جدا ولا تستطيع العين المجردة رصدها.

ولا تزال الكاميرا الثورية قيد الاختبارات الأولى، فيما يأمل مطوروها في الحصول على الموافقة على الجهاز في المملكة المتحدة في العامين المقبلين.