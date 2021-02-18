شكرا لقرائتكم خبر عن يتنوع حسب حالتك الصحية .. اعرف أى نوع من الصداع بيهاجمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصداع من أكبر أسباب الاضطرابات التي تؤثر على الحالة العصبية للإنسان، فهو يحدث بشكل مفاجئ وقد يتسبب في ألم كبير يجعلك لا تستطيع القيام بأى عمل، وقد يكون السبب في هذا الصداع النظام الغذائي الذي تتبعه، أو كم العمل الذي تقوم به، وقد يكون طبيعة منزلك وحالتك الصحية بشكل عام هي السبب، وشعورك بالصداع الدائم هي تحذير بأنك تواجه بعض المشكلات الصحية الخطيرة مثل التورم في المخ. موقع بولد سكاى سلط الضوء على الصداع وأنواعه وعلاقته بالأمراض الخطيرة والطعام

أنواع الصداع:

تشير الدراسات إلى أن نوع الصداع الذي تعاني منه يعتمد على حالتك الصحية، يمكن أن يظهر الصداع بدون سبب أو قد يكون مرتبطا بنشاط أو تمرين رياضي تقوم به، وقد يظهر على فترات متقطعة أو قد يكون صداعا مزمنا، ويصنف ألم الصداع إلى ثلاثة أنواع: صداع بدائي، صداع ثانوي، أو ألم عصبي، وبالرغم من أن الصداع معروف بأنه ألم في أي جزء في الدماغ إلا أن السبب في هذا الألم يتنوع بين أجزاء الجسم المختلفة حسب نوع الصداع نفسه.



علاجات الصداع

أسباب الصداع:

للصداع عدة أسباب تتنوع ما بين المشكلات الصحية أو العادات الغذائية.. ومن أكبر العوامل التي تتسبب في الصداع الشديد هي زيادة معدل الضغوطات النفسية وقلة ساعات النوم، وأيضا الأشخاص الذين يصبون كل تركيزهم على إنجاز مهام صعبة وتحت ضغط ذهني هم الذين يعانون من الصداع البدائي. أما ما يسمى بالصداع الثانوي فهو غير منتشر لدى كثير من الناس مثل النوع الأول، وعادة ما ينتج عن وجود مشكلات في العمود الفقري، وهو نوع ليس هينا لذا فإنه يتطلب الإنتباه.

إشارات وأعراض الصداع:

رغم أن ألم الصداع يكون مزعجا، لكن ليس هناك داعِ للقلق، فالمشكلات الصحية الخطيرة غالبا لا يكون سببها الصداع، وفى بعض الأحيان القليلة يدل ألم الصداع وخصوصا المصاحب لتصلب الرقبة على وجود مشكلة ما يجب البحث عنها





ألم الصداع

الطعام والتعرض للصداع:

من الأطعمة التي تزيد من احتمالية شعورك بالصداع الحلوى المصنعة، الشوكولاتة،

محتويات الكفايين، والجبن القديمة... لكن في المقابل هناك أطعمة يمكن أن تتناولها دون أن تخشى أن تتسبب لك في آلام الصداع، بل إنها أيضا لديها القدرة على أن تخفيف الألم، ومنها الموز والبطاطس واللوز.