شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور حالة لـ"سوبر كورونا" بأمريكا تحمل طفرة قد تضعف اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور في المملكة المتحدة، والتي تحتوي على طفرة قد تضعف اللقاحات، في الولايات المتحدة، وذلك وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

اكتشفت الولايات المتحدة أول حالة لها من "متغير بريستول" التي ظهرت في المملكة المتحدة، المتغير لديه نفس الطفرات مثل المتغير B117 السابق في المملكة المتحدة والذي يجعله أكثر عدوى بنسبة 70%، بالإضافة إلى طفرة أخرى تعرف باسم E484K ، وهو مقلق للعلماء لأنه قد يجعل اللقاحات أقل فعالية، حيث شوهدت الطفرة نفسها في البديل الجنوب أفريقي لفيروس كورونا.

كشفت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكيCDC ، أن الولايات المتحدة حددت حالة واحدة على الأقل من نوع "سوبر كورونا" المنتشر في المملكة المتحدة مع طفرة إضافية قد تضعف آثار اللقاح .

يُعرف باسم "متغير بريستول" لأنه تم اكتشافه لأول مرة هناك في المملكة المتحدة، يحمل المتغير نفس الطفرات مثل نسخة "كينت" أو B117 من الفيروس، لكنه يثير قلق العلماء لأنه يحتوي أيضًا على طفرة إضافية، تُعرف باسمE484K ، يمكن أن تجعل اللقاحات أقل فعالية.

تظهر الطفرة الجديدة E484K أيضًا في المتغيرات الجنوب أفريقية والبرازيلية لفيروس كورونا، أي متغيرات تحمل هذه الطفرة - بما في ذلك هذين النوعين من البديل البرازيلي الثاني، ومتغير بريستول، ومتغير ليفربول، ومتغير جديد آخر تم تحديده مؤخرًا في المملكة المتحدة.

قالت الدكتورة والينسكي، "إن استمرار انتشار المتغيرات الأكثر قابلية للانتقال يمكن أن يعرض للخطر التقدم الذي أحرزناه إذا تخلينا عن حذرنا".

اعتبارًا من أمس، أكدنا 1277 حالة لمتغير B117 عبر 42 ولاية، بما في ذلك الحالة الأولى لمتغير B117 مع استبدال E484K الذي تم العثور عليه سابقًا في المملكة المتحدة.

حذر الدكتور فاوتشى كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة الامريكية، من أن البديل الجنوب أفريقي كان الأكثر إثارة للقلق في الولايات المتحدة، بسبب قدرته على إضعاف اللقاحات.

الآن وقد وصل متغير بريستول إلى الولايات المتحدة، سينضم إلى متغير B1351 كواحد من أكثر أشكال انتشار فيروس كورونا إثارة للقلق في الولايات المتحدة، عثرت السلطات البريطانية على 22 حالة على الأقل لمتغير بريستول.