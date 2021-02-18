علاجات منزلية فعالة في علاج الحموضة 

بيروت - نادين محمد - الحموضة هي واحدة من أكثر مشكلات المعدة شيوعًا وتحدث عادة بسبب ارتجاع حمض المعدة نتيجة الإفراط في تناول الطعام، وتناول وجبات كبيرة والاستلقاء على الظهر، وتناول المزيد من الأطعمة الحارة أو الأطعمة الدهنية.



الحموضة ليست في الحقيقة حالة خطيرة ولكنها مزعجة وتسبب آلامًا في المعدة ، لذلك يفضل التدخل بعلاجات منزلية بسيطة للسيطرة عليها.

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1- الصبار

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يحتوي عصير الصبار على خصائص مضادة للالتهابات ومهدئة تساعد في علاج حرقة المعدة وتقليل الالتهاب. كما أنه يساعد على توازن درجة الحموضة الداخلية وتقليل الشعور بالحموضة. يمكنكِ شرب عصير الصبار لتهدئة الحموضة وأعراضها. يمكنكِ أيضًا تحضير عصير الليمون باستخدام عصير الصبار المخفف بالماء.

لا تساعد بذور الكمون في الحموضة فحسب ، بل تساعد أيضًا في موازنة درجة الحموضة الداخلية ، وتساعد في الانتفاخ والغازات. إنها تعمل كمعادل جيد للأحماض وتساعد أيضًا في تخفيف آلام المعدة. تحتاجي إلى تجفيف بذور الكمون المحمص ومسحوقها وتخزينها في حاوية محكمة الإغلاق. أضف ملعقة كبيرة من هذا إلى الماء الدافئ وشربه لتخفيف الحموضة.

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٣-اللبن الرائب

يحتوي اللبن الرائب على حمض اللاكتيك الذي يهدئ تهيج بطانة المعدة ويساعد أيضًا في الحد من الالتهاب في الجهاز الهضمي. تناولي اللبن المثلج مباشرة للتخفيف من الحموضة. يمكنك أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من معجون أوراق النعناع للحصول على فوائد إضافية.

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٤- خل حمض التفاح

خل التفاح حمضي بطبيعته ولكن الطريقة التي يعمل بها داخليًا مختلفة تمامًا. يساعد على توازن وإعادة تخزين درجة الحموضة الداخلية إلى درجة الحموضة الأصلية وتقليل أي نوع من الالتهابات في الجسم. يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء الدافئ وشربه مباشرة لراحة فورية.

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تتميز بذور الشمر بخصائصها التي تساعد على الهضم وتهدئ الحموضة. تحتوي على مركب يعمل بمثابة مرخي للمعدة ويقلل أيضًا من تقلصات المعدة. يمكنك تحضير شاي الشمر ببساطة عن طريق غلي ملعقة كبيرة من بذور الشمر وكوب من الماء. أمضغي أيضًا بعض بذور الشمر عدة مرات في اليوم.

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الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات ومهدئة تساعد على تخفيف ارتجاع الحمض والحموضة. كما أنه يساعد في تحييد أحماض المعدة التي تلعب دورًا مهمًا في تخفيف الحموضة. يمكنك مضغ بعض الزنجبيل الطازج أوتحضير شاي الزنجبيل بغلي بعض شرائح الزنجبيل الطازج في الماء المغلي.

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