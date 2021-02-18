فوائد بذور الشمر للنساء 

بيروت - نادين محمد - تعتبر بذور الشمر مفيدة جدًا للتخفيف من الأمراض المختلفة ، بدءًا من الاحتقان وغازات المعدة إلى الربو والسكري. تحتوي بذور الشمر على مغذيات نباتية قوية ومضادات الأكسدة. وتمثل بذور الشمر أهمية خاصة للنساء، لما لها من فوائد صحية وجمالية.

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ما هي فوائد بذور الشمر؟

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1. تحسن صحة الجهاز الهضمي

تستخدم بذور الشمر لعلاج مجموعة من أمراض الجهاز الهضمي ، بما في ذلك حرقة المعدة ، الغازات المعوية (غازات الرضع) ، الانتفاخ ، وحتى المغص عند الرضع. البذور لها تأثيرات مضادة للتشنج وطاردة للريح.



تشير بعض المصادر إلى أن بذور الشمر قد تساعد أيضًا في علاج الإسهال والإمساك والتهاب القولون .

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٢.علاج الربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى

تساعد المغذيات النباتية الموجودة في بذور الشمر على تنظيف الجيوب الأنفية. قد يساعد ذلك في تخفيف أعراض الربو. الخصائص الطاردة للبلغم للبذور تعالج أمراض الجهاز التنفسي الأخرى مثل التهاب الشعب الهوائية والسعال الاحتقان.

3. مفيدة للمرضعات

تحتوي بذور الشمر على عنصر الأنثول . يعتقد البعض أن الأنثول يحاكي خصائص هرمون الاستروجين ويزيد من إفراز الحليب لدى النساء. تفيد بذور الشمر النساء المرضعات لأنها معروفة أيضًا باسم المواد التي تعزز الإرضاع.

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4. تحسن رائحة الفم الكريهة



مضغ بذور الشمر ينعش النفس. البذور لها نكهة اليانسون (أو عرق السوس). مضغ 5 إلى 10 بذور يحسن رائحة الفم لأنها تزيد من إنتاج اللعاب و تقضي على البكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة. يحتوي زيت الشمر العطري على خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في محاربة الجراثيم التي تسبب رائحة الفم الكريهة. كلما طالت مدة مضغ البذور ، شعرت بمزيد من الانتعاش.

5. تحسن مظهر الجلد

تدخل مستخلصات الشمر في كريمات العناية بالبشرة المضادة للشيخوخة لأنها تساعد في حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة وتحسين عمر خلايا الجلد.

لتوحيد لون بشرتك ، يمكنك أخذ حفنة من بذور الشمر وإضافتها إلى الماء المغلي. تركه يبرد. أضف بضع قطرات من زيت الشمر العطري إلى الخليط. قومي بتصفيته ثم ضعي المزيج على وجهكِ باستخدام كرات القطن عدة مرات.

يمكنك أيضًا استخدام بخار بذور الشمر للوجه لتعزيز ملمس البشرة. أضفِ ملعقة كبيرة من بذور الشمر إلى لتر من الماء المغلي. قومي بتغطية رأسكِ ورقبتكِ بمنشفة لمدة 5 دقائق. كرري ذلك مرتين في الأسبوع لتنظيف المسام.

6. تحسن صحة الشعر

تساعد مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للميكروبات في بذور الشمر في علاج مجموعة من أمراض الشعر. و تساعد البذور في علاج قشرة الرأس وحكة فروة الرأس كما تعزز قوة الشعر وتعالج التكسر.

كيفية استخدام الشمر لتقليل تساقط الشعر وتقصفه؟

1- شاي الشمر

اغلي كوبين من الماء وأضيفيه إلى البذور البودرة. اتركِ المحلول جانبًا لمدة 15 دقيقة. استخدميه كآخر شطف بعد غسل الشعر بالشامبو والبلسم .

2- الشمر والخل

يمكنكِ استخدام خل التفاح والجلسرين مع بذور الشمر لتحضير محلول لعلاج فروة الرأس الجافة والحكة. اغلي كوب من الماء، اسكبيه فوق ملعقة من بذور الشمر المطحونة. انتظري لمدة 30 دقيقة. أضفِ ملعقة من الجلسرين وخل التفاح.



صفي المحلول بقطعة من القماش القطني، دلكي الخليط على فروة رأسكِ وشعركِ واتركيه لبعض الوقت، ثم اشطفيه.

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