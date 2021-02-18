شكرا لقرائتكم جثة صدام حسين وصور رسائله وطلباته.. ماذا ستكشف رغد؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تخوض الحلقة الرابعة من سلسلة اللقاءات الحصرية مع رغد صدام حسين في ذكرياتها مع محاكمة والدها ثم إعدامه.

وتكشف في الحلقة التي ستبث مساء اليوم الخميس، على شاشة العربية عن فحوى الرسائل التي كانت تتلقاها من والدها أثناء المحاكمة، وماذا كان يطلب منها من طلبات، فضلاً عن دورها في تشكيل فريق من المحامين للدفاع عن الرئيس العراقي الراحل.

لا تخلو الحلقة من جانب إنساني، يتمثل في رد فعلها على إعدام والدها وكيف كان شعورها.

كما ستتحدث عن مصير جثمان صدام حسين، وتكشف حقيقة نقله إلى مكان آخر.

إلى ذلك، لن يخلو اللقاء من الحديث عن ممتلكات العائلة والأسلحة الذهبية التي كانت تمتلكها ومصير ثروة العائلة.

يذكر أن ابنة الرئيس العراقي الأسبق، كانت كشفت على مدى الحلقات السابقة العديد من التفاصيل حول تلك الحقبة من حكم العراق، وقرارات صدام في حينه.

كما تطرقت إلى الجانب العائلي من حياتها، في كنف رجل حكم العراق بقبضة حديدية على مدى سنوات.