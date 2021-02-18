فوائد دبس الرمان للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 فبراير 2021 12:34 مساءً - يجب على المرأة خلال الحمل أن تهتم أكثر بالتغذية الجيدة واختيار الطعام الصحي الذي يفيدها ويفيد جنينها، والفواكه أحد عناصر الحمية الغذائية الصحية في الحمل، والرمان أجمل الفواكه طعمًا وأكثرها فائدةً.. عصير الرمان أو دبس الرمان الذي هو خليط من عصير الرمان والسكر والليمون ؛ حيث يحتوي دبس الرمان على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف والعناصر الغذائية الضرورية للمرأة خلال الحمل، وذلك لضمان نمو الجنين بشكل طبيعي حديثنا وخبيرة التغذية منيرة المهدي بمعهد التغذية

فوائد تناول دبس الرمان خلال الحمل

فوائد الرمان للحامل

تناول دبس الرمان خلال الحمل له فوائد مماثلة لفوائد تناول حبوب الرمان وعصيره

بعض الحوامل يعانين من ارتفاع ضغط الدم خلال الحمل، الذي قد يؤدي إلى بعض المخاطر، مثل تسمم الحمل والولادة المبكرة، هنا قد يسهم الرمان وعصيره ودبس الرمان في خفض ضغط دمك

يقلل تناول حبوب الرمان وعصيره ودبسه من مستوى الكولسترول في دمك، لاحتوائه على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، مما يساعد على تحسين صحة قلبك وتقويته

يحتوي الرمان على مضادات الأكسدة، ومضادات الالتهابات التي تساعد على حماية مخ جنينك من الإصابات

الرمان يساعد على تقوية عظامك

الرمان يقوي عظام الحامل

تناول حبوب الرمان وعصيره ودبسه خلال الحمل يسهم في تقوية عظامك بزيادة كمية الكالسيوم في العظام

يحتوي دبس الرمان على نسبة عالية من فيتامين ب، وهو ضروري للحفاظ على نمو الجهاز العصبي للجنين بشكل طبيعي

قد تعاني الحامل من تساقط الشعر خلال هذه الفترة، بسبب التغييرات الهرمونية في الجسم، لذا إن تناول دبس الرمان يقلل من تساقط الشعر

يحتوي دبس الرمان على عنصري المغنيسيوم والنحاس، الضروريين لنمو الجنين بشكل طبيعي

الرمان يمدك بالطاقة اللازمة

الرمان يساعد على عدم زيادة الوزن

يحتوي على نسبة عالية من عنصر الحديد، بالتالي يحمي المرأة من الإصابة بفقر الدم أثناء الحمل

يساعد على التخلّص من الإصابة بالإمساك خلال الحمل، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف

التقليل من الشعور بالصداع خلال الحمل ، كما يساعد على عدم زيادة الوزن على الحد الطبيعي خلال هذه المرحلة

التقليل من الشعور بالاكتئاب والتوتر الذي قد تتعرض له المرأة خلال هذه الفترة. كما يحتوي على نسبة عالية من الطاقة اللازمة للقيام بالوظائف الطبيعية

التقليل من الإصابة بالبواسير خلال الحمل. يساعد على التخفيف من تشققات وتمدد الجلد الذي تتعرض له المرأة نتيجة كبر حجم الجنين

مخاطر تناول دبس الرمان خلال الحمل

تناول دبس الرمان خلال الحمل

دبس الرمان يحتوي على عصير الرمان، كما يحتوي على السكر والليمون، وكما أن له فوائد عديدة، فإن له بعض الأضرار، خاصة عند استهلاكه بكميات كبيرة

يحتوي دبس الرمان على كميات كبيرة من السعرات الحرارية والسكر، ولذلك قد يسهم في زيادة وزنك خلال الحمل، إذا كنتِ مصابة بسكر الحمل أو السمنة، فلا يعتبر دبس الرمان خيارًا مناسبًا لكِ

قد يتعارض دبس الرمان مع بعض الأدوية، ولذلك احرصي على تناوله بعيدًا عن وقت تناول الدواء، يمكنكِ استشارة طبيبك أيضًا إذا كنتِ تتناولين دواء معينًا

للحصول على أكبر فائدة، احرصي على تناول حبوب الرمان الطازجة، إذ تحتوي على الألياف والفيتامينات، يمكنكِ كذلك الاستمتاع بعصير الرمان الطازج

ننصح كذلك بتناول دبس الرمان بكميات معتدلة حتى تحصلي على فوائده، ولا تتأثري بأضراره كالسمنة وارتفاع معدل السكر في دمك

يساعد في تحفيز تقلصات الرحم، ممّا يزيد من احتمال حدوث الإجهاض عند الإفراط في تناوله خلال الشهور الأولى من الحمل، أو الولادة المبكرة خلال الثلث الثالث من الحمل

تناول الرمان يساعد على الوقاية من بعض مشكلات الحمل

الرمان يحافظ على نضارة بشرتك

بداية.. بعض الحوامل قد يكون لديهن مشكلات في الحمل، مثل مشكلات المشيمة التي قد تؤدي إلى الولادة المبكرة، أو ولادة أطفال ذوي وزن قليل.. تحدث معظم هذه المشكلات بسبب الأكسدة، تناول الرمان بكل أشكاله خلال الحمل وبما يحتوي عليه من مضادات أكسدة قد يقيكِ من كثير من هذه المتاعب

ثانياً.. خلال الحمل تصبح مناعتك أضعف، وتصبحين أكثر عرضة للأمراض المعدية، الرمان وما يحتوي عليه من مضادات أكسدة وفيتامينات مختلفة يجعل مناعتك أقوى، ويساعدك على مقاومة الأمراض المعدية

ثالثاً.. يحتوي الرمان على فيتامين "ب1" الذي يساعد جسمك على إنتاج الطاقة، ويدخل في تكوين إنزيم يساعد عضلاتك وجهازك العصبي وجهازك الدوري على العمل بشكل جيد

رابعاً.. ويحتوي كذلك على فيتامين "ب 3" الذي يحافظ على سلامة بشرتك، وجهازك الهضمي وجهازك العصبي

والرمان مصدر كذلك لفيتامين "ب6" الذي يساعد جسمك على استهلاك البروتين، والحفاظ على سلامة خلايا الدم الحمراء