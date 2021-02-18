كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 فبراير 2021 12:34 مساءً - تعد المتة من المشروبات التي تشبه الشاي، و يتم تجفيف أوراق وأغصان نبات مشروب المتة عادة على النار، ثم نقعها في ماء ساخن لإعداد شاي الأعشاب، ويقدَّم مشروب المتة باردًا أو ساخنًا، كما يشتهر هذا المشروب، المعروف ببساطة باسم المتة، بشعبية كبيرة في أجزاء من أمريكا الجنوبية، كما يشتهر في البلاد العربية وخاصة سورية ولبنان، ولذلك تشرح لك إختصاصية التغذية رشا حسان، أهم فوائد وأضرار شراب المتة للحامل كالآتي.

ما هي مكونات المتة؟

عشبة المتة

تحتوي المتة على نسبة عالية من الكافيين.

وتحتوي المتة على مواد كيميائية تحفز الدماغ والقلب والعضلات المبطنة للأوعية الدموية، وأجزاء أخرى.

كما يحتوي شراب المتة على الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، والقليل من البروتين.

يتم تجفيف أوراق عشبة المتة وتقدم في القرعة المعروفة الشكل، ويسكب فوقه الماء الساخن، ويتم تناوله بواسطة أنبوبة في نهايتها فلتر كمشروب شعبي.

فوائد المتة للحامل

تشرب الحامل المتة بحذر

يعتبر مشروب المتة من المنبهات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين.

ويحتوي على نشبة من مضادات الأكسدة التي تعزز جهاز المناعة.

وتحتوي عشبة المتة على نسبة عالية من فيتامين سي.

كما تحتوي المتة على الفيتامينات والمعادن الهامة لتنشيط الجسم مما يفيد الحامل، خاصة في حالات الإنهاك والتعب التي تصيبها في بداية الحمل.

تحتوي على سبعة أنواع من الأحماض الأمينية المفيدة للجسم بشكل يومي.

تزيد من قوة التركيز، وتحسن الانتباه.

تعمل على خفض معدل السكر المرتفع في الدم.

أضرار المتة للحامل

يجب عدم شرب المتة ساخنة بكثرة